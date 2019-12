“Tengo mucha confianza en Alberto, Argentina va a progresar” Martes, 10 de diciembre de 2019 El ex presidente y actual senador riojano expresó su apoyo a la nueva gestión.



En el día de la asunción del presidente electo Alberto Fernández, referentes de la política argentina se expresaron sobre el comienzo de esta nueva gestión.



Uno de ellos fue el actual senador nacional riojano y dos veces presidente Carlos Saúl Menem​, quien habló brevemente antes de ingresar al Congreso nacional para la ceremonia en la que Fernández prestará juramento en la Asamblea Legislativa.







“Tengo mucha confianza en Alberto, es una gran persona y además muy inteligente”, comenzó elogiando Menem. Y agregó, confiado confiado: “Argentina va a progresar”.



Consultado sobre su acompañamiento desde su banca en la Cámara de senadores a los proyectos que presente el bloque oficialista, Menem aclaró: “Hay que ver cuáles van a ser sus políticas, no puedo dar una opinión si no conozco bien cuáles serán”.





La semana pasada, Menem se reunió con Cristina Kirchner y con otro ex presidente, Adolfo Rodríguez Saá​, quien selló su incorporación al bloque mayoritario. Si bien es senador desde 2005, el puntano nunca había compartido bloque con el peronismo en la Cámara alta.