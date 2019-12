Horóscopo para hoy 10 de diciembre del 2019 Martes, 10 de diciembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Las tensiones creadas por las obligaciones se disiparán gracias a una buena noticia que llegará desde lejos. Sorpresa en puerta.



Amor: Los logros que tienes en el trabajo no se comparan con la felicidad que vives en el plano amoroso. Disfruta el momento.



Riqueza: En los negocios, no te dejes guiar por conceptos pasados de moda. Rodéate de gente joven, que aporte una mirada nueva.



Bienestar: Si tu intuición te indica que no debes hacer tal o cual cosa, hazle caso. De esta manera lograrás evitar pasar un mal rato, cuídate.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Vives con la esperanza de que las cosas van a cambiar para mejor. Estate atento porque el cambio comienza a partir de hoy.



Amor: No creas que tu relación de pareja es un lecho de rosas. Uno de los dos fue infiel y ahora deberá pagar las consecuencias.



Riqueza: No estés pendiente de las estrategias de la competencia. Tus ideas son buenas, no dudes. Pronto verás resultados.



Bienestar: Debes aprender a mantenerte firme en tus convicciones, más cuando creas que algo es justo. No dejes que te pasen por encima.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Te invitarán a una fiesta en la que conocerás gente interesante. Prepárate para la ocasión porque pondrán mucha atención en ti.



Amor: Tu pareja siente que no le das cabida en las decisiones que tomas. Trata de consultarlo, así se sentirá parte de tu vida.



Riqueza: Si crees que puedes perder todo y existen altas posibilidades de fracaso, lo mejor será abortar el proyecto.



Bienestar: Sigue tus propias reglas y no las que impone la sociedad. Dale crédito a tu filosofía de vida y descarta las opiniones ajenas.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Alcanzarás grandes avances en la relación amorosa en la que te encuentras involucrado en la jornada de hoy. Disfrútalos.



Amor: No puedes forzar a una persona a decir que si. Busca conquistar a quién amas y no la presiones para obtener lo que quieres.



Riqueza: La visita de un amigo te abrirá la mente para realizar un nuevo negocio. Busca asesoramiento al respecto.



Bienestar: No puedes vivir una vida en la que tu única preocupación sea tu propio bienestar personal, o te enfrentarás a la perpetua soledad.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Te enterarás de la visita de un amigo especial ocurrirá en estos días. Arregla tu agenda para dedicarle un tiempo.



Amor: Todos tenemos un pasado. Intenta dejar los perjuicios de lado y disfruta del amor que te brinda esta nueva relación.



Riqueza: Un comprador insistente querrá replantearte el precio de ese bien que tienes a la venta. Mantente firme y calmado.



Bienestar: Apégate a los compromisos que hicieras aun si has cambiado de opinión. Es imperativo que le des a la palabra su valor adecuado.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: La visita de un amigo que no veías hace largo tiempo te llenará de alegría y cambiará radicalmente tu jornada.



Amor: Una amistad de tu pasado que no veías hace tiempo, reaparecerá despertando en ti sentimientos que te confundirán. Cuidado.



Riqueza: Jornada complicada en lo laboral. La carga de trabajo será mucha pero con tenacidad y empeño lograrás terminar a tiempo.



Bienestar: No dejes que un traspié se convierta en una tragedia para ti. Asimila el golpe y procura mantenerte en continuo y constante movimiento.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Podrás revertir una situación que te había mantenido cabizbajo durante un largo tiempo. Disfruta de la jornada.



Amor: Los problemas económicos han empañando la felicidad de tu hogar. Busca acercarte a tu pareja para fortalecer el vínculo.



Riqueza: No puedes permitirte ser manipulado por pares laborales sin escrúpulos. Deberás aprender a imponer tus determinaciones.



Bienestar: Ten en mente que una vez que las palabras han sido liberadas, no hay vuelta atrás. Se más moderado en tu forma de decir las cosas.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Te verás superado por tu temperamento durante la jornada de hoy al iniciar una conversación subida de tono con un amigo cercano.



Amor: Hoy aprenderás que en cuestión de amor nunca se sabe. Esa persona que parecía tan distante se acercará sorpresivamente a ti.



Riqueza: Se acerca el final de este duro momento que estás atravesando a nivel profesional. Soplan vientos de cambio.



Bienestar: No te puedes permitir el ceder en tus convicciones cada vez que sostenerlas se vuelva difícil o complicado. Se fiel a tus principios y defiéndelos.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Hoy llegará la respuesta que estabas esperando. La ansiedad y el misterio llegaron a su fin, quédate tranquilo, todo saldrá bien.



Amor: Te sientes querido por tu familia y por tu pareja. Estás atravesando una etapa plagada de felicidad, disfruta el momento.



Riqueza: Si existen trabas en tus finanzas significa que hay algo que no has hecho bien. Revisa todo y encuentra la falla.



Bienestar: Mantén como lema una política de no violencia y trata siempre de llegar a acuerdos por vía diplomática. El diálogo es el mejor camino.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: No le pongas límites a tus pensamientos. Con una mente amplia y abierta, las ideas surgen mejor y en mayor cantidad.



Amor: Tu pareja te planteará una pregunta que te descolocará. Piensa bien la respuesta antes de contestar, o quedarás expuesto.



Riqueza: Debido a que has hecho grandes cambios para mejorar económicamente, verás los resultados de manera inmediata. Felicitaciones.



Bienestar: Deja las dudas y la incertidumbre para otro momento, ahora es tiempo de actuar de manera práctica y sin vacilaciones.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Un gasto de energía te fatigará si no logras racionar tus recursos. No asumas todas las responsabilidades, delega algunas.



Amor: Has desatendido a tu pareja y ahora se respira un clima de infidelidad. Habla con tu pareja y dejen las cosas en claro.



Riqueza: No te apresures a comprar o vender, el momento no es el propicio para realizar tales operaciones. Espera un poco más.



Bienestar: Hoy será una buena oportunidad para analizar el modo que tienes de relacionarte con los demás, quizá no sea el más adecuado.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Tu carisma y desenfado harán que te lluevan invitaciones a distintos eventos. Serás el centro de las reuniones.



Amor: Desde que conociste a tu pareja, tu vida cambió rotundamente. Sin embargo, no te agrada descubrir que no eres el mismo de antes.



Riqueza: Concéntrate en mejorar las relaciones comerciales y ampliar tus contactos porque serás tú el sostén de tu familia.



Bienestar: Confía en tu buen criterio, todo lo que hagas a favor de los demás logrará prosperar y te hará sentir mejor como persona.