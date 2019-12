Tassano entregó diplomas a "Buenas contribuyentes"

Lunes, 09 de diciembre de 2019

El intendente visitó a Dolores Irma Romero y Nadia Frías, quienes vienen cumpliendo debidamente con sus tributos desde hace muchos años, razón por la cual les entregó personalmente diplomas de reconocimiento. “Todos juntos podemos trabajar para nuestra ciudad y su crecimiento. Es un honor tener vecinas como ellas”, resaltó.







La Municipalidad de Corrientes, a través de la gestión encabezada por Eduardo Tassano, propicia el reconocimiento a aquellos ciudadanos que se comprometen con el cumplimiento de sus tributos. En ese marco, el intendente visitó a dos vecinas que durante los últimos años se caracterizaron por estar al día en sus pagos, y les obsequió diplomas en los que se plasmó el reconocimiento público por ello.



Dolores Irma Romero, del barrio Progreso; y Nadia Guadalupe Frías, del Apipé; recibieron la visita de Tassano, quien acudió junto con el secretario de Hacienda, Guillermo Corrales; y el subsecretario de Finanzas, Gabriel Menace.



BARRIO PROGRESO

Durante la visita a Dolores Romero, en el barrio Progreso, el intendente destacó uno de los objetivos de su gestión en materia tributaria, consistente en que “los vecinos que están con sus cuentas al día sean los que menos paguen”, por lo cual se le agradeció “el enorme aporte que le hace a la ciudad estando al día con sus tributos”.

“¡Qué buen estímulo, muchísimas gracias!”, exclamó Dolores al recibir su diploma. “Ocuparnos de las cuentas es una tranquilidad para nosotros también”, consideró.

“Las grandes ciudades desarrolladas tienen muchos buenos vecinos como usted. Entonces, nosotros lo que queremos es que aumente el número de vecinos como usted, con tanta responsabilidad”, le respondió Tassano, quien seguidamente le hizo entrega de boletos para paseos en el barco catamarán que se encuentra en la Costanera, donde Irma aseguró que irá con sus tres nietos. “Me va a encantar”, dijo.

“Es una muy buena iniciativa, me encanta la actitud. Muchísimas gracias en nombre de mi familia, la verdad que no me esperaba esta satisfacción”, sostuvo la vecina, quien finalmente deseó que “ojalá que cada uno también haga su parte; así todos estaríamos mejor”.



BARRIO APIPÉ

Seguidamente, Tassano, Corrales y Menace se dirigieron al barrio Apipé, donde vive Nadia Frías, otra vecina a quien reconocieron por su cumplimiento tributario y obsequiaron tiques para paseos en catamarán. La anfitriona, junto a su hermana y su madre, los esperó con empanadas.

“Cuando recibimos la llamada de la Municipalidad nos sorprendió esta noticia. Nuestra reacción fue de alegría, pero a la vez nos preguntamos por qué nos hacen un reconocimiento si solo cumplimos con lo que corresponde”, expresó inicialmente Nadia, quien seguidamente acotó: “Aprendimos, de nuestros padres, que cumplir con las obligaciones impositivas es una responsabilidad irrenunciable”.

“Por otra parte, nos reconforta saber que el dinero que abonamos por tributos vuelve a la ciudad en obras. Estamos muy contentas, sobre todo porque es el propio intendente el que nos visitó y entregó en manos este diploma. Estamos agradecidas”, reiteró.

Quien también se mostró contenta por la visita y el reconocimiento fue Irma, madre de Nadia: “Generalmente soy desconfiada, pero valoro este reconocimiento, no me lo esperaba. Agradezco la presencia y valorizo que sea el intendente Tassano el que nos visitó”, expuso. “Mi abuelo me enseñó que el crédito vale más que el dinero y siempre le inculqué a mi familia que lo primero que hay que hacer es pagar las cuentas y luego, tras cumplir las obligaciones, sí disfrutar del dinero”, recomendó la señora.



“SON UN VERDADERO EJEMPLO”

“En la ciudad, históricamente, siempre hubo políticas de moratorias que favorecían a los que no pagan. En este caso, estas vecinas son buenas contribuyentes desde hace años y es por ello que nosotros queremos testimoniar y beneficiar a los que cumplen, en tiempo y forma, con los tributos”, manifestó Tassano en ese contexto.

“Les trajimos un diploma por su compromiso con la ciudad. Son un verdadero ejemplo y por eso hoy lo acreditamos con este reconocimiento”, reiteró el intendente, quien consideró que “todos juntos podemos trabajar para nuestra ciudad y su crecimiento, así que es un honor tener vecinas como ellas”.

Por su parte, el secretario de Hacienda resaltó que “en materia de política fiscal, uno de los primeros lineamientos que recibimos del intendente fue que los que estén al día sean los que menos paguen, que ellos tengan los mayores beneficios de descuentos”.

“Estimulamos la cultura de pago en tiempo y forma. Es una manera de permitir que el Municipio preste más y mejores servicios”, aseguró Corrales. “Estas familias a las que visitamos son un ejemplo del tipo de conducta tributaria que promovemos. Estas trayectorias impositivas son fundamentales para el Municipio; trabajamos para que historias como las de estas vecinas se repliquen en todos los barrios”, finalizó.