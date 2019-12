De la mano de Riquelme, Ameal será el nuevo presidente de Boca

Lunes, 09 de diciembre de 2019

Recibió el 52,84% de los votos contra el 30,6% del oficialismo. Hubo largas colas y malestar por la lentitud para votar tras las fallas en el sistema y denuncias cruzadas. Luego, por la tarde, todo fluyó con mayor normalidad. El escrutinio fue muy lento.





Jorge Amor Ameal será el nuevo presidente de Boca. Juan Román Riquelme, el gran elector, será por los próximos cuatro años el nuevo dueño de la pelota en el club donde se forjó como uno de los más grandes ídolos de la historia.



Así lo marcó un escrutinio que comenzó pasadas las 19 de ayer y que avanzó a paso de hombre. El resultado de las elecciones, que fueron históricas porque tuvieron récord de participación al contar con 38.363 votantes, contiene múltiples lecturas.



Significó el final de más de dos décadas de una gestión que arrancó allá lejos por 1996 y que sirvió como impensado trampolín para que Mauricio Macri terminara siendo presidente de la Nación. Es también la consecuencia de ocho años de conducción de Daniel Angelici​, que concluyó con seis vueltas olímpicas a nivel local, pero que sucumbió en las aventuras internacionales, esas que prometió con pasaportes en su primera campaña y que al final tuvieron al River de Marcelo Gallardo, el rival de toda la vida, como el gran protagonista.



Entrado el lunes y después de un escrutinio que se extendió durante casi ocho horas y se cerró pasadas las 4.30 AM, la fórmula encabezada por Ameal y Mario Pergolini sumó 20.045 votos (52,84%) y superó con amplitud a la lista oficialista liderada por Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi, que reunió 11.607 (30,6%). Más atrás, como tercera en discordia, quedó la fórmula de José Beraldi y Royco Ferrari, que acumuló 6.625 sufragios (16,41%). Hubo 59 votos declarados nulos.



Pasadas las 0.30 de hoy, cuando la diferencia entre primero y segundo, ya se acercaba a los 3 mil votos, los seguidores de “Identidad Xeneize” comenzaban a celebrar el triunfo al canto “Se siente, se siente, Jorge presidente”. Y desde el oficialismo, con resignación, empezaban a admitir en voz baja que las tendencias comenzaban a ser “no reversibles” aunque quedaba mucho escrutinio. Acto seguido, pese a que quedaban más de 17 mil votos por contar, Gribaudo salió a felicitar a Ameal.



El recuento, curiosamente y más allá de las pasiones cruzadas de las agrupaciones, se llevó adelante con un clima de extrema tranquilidad. Fue la contracara de una jornada muy agitada, que tuvo todos los condimentos que se veían venir luego de un convulsionado cierre de campaña, en el que abundaron las acusaciones cruzadas y las sospechas tácitas de posibles irregularidades durante el acto eleccionario. Un poco de eso de vivió en las primeras horas de ayer, cuando una multitud se agolpó en las dos puertas habilitadas para ingresar en la carpa dispuesta en el playón de estacionamiento de la Bombonera. Desde temprano quedó claro que no sería una elección cualquiera. A diferencia de otras votaciones con resultado que parecía más claro en lo previo, en este caso, con el pronóstico abierto los socios fueron desde bien temprano a ejercer su derecho en las urnas. Y se produjo ya entre las 9 y las 10 una masiva presencia que hizo pensar que los socios de Boca acudirían en forma masiva a sufragar. Pero pronto empezaron los problemas en el sistema informático que produjeron demoras en la votación. Estaba previsto que el voto de cada socio fuera ingresado de manera electrónica al sistema a través de un dispositivo en cada mesa. Sin embargo, los inconvenientes técnicos impidieron hacerlo de ese modo y se tuvo que recurrir al procedimiento manual.





Ante esta situación, las demoras para poder votar se hicieron cada vez más notorias, lo que produjo una importante aglomeración -se estimaban en el comienzo de la votación unas 3 mil personas- en las colas dentro de la carpa donde se encontraban las urnas. Recién a las 11 volvió el sistema informático, después de una hora de problemas. Y ahí los votos cargados a mano tuvieron que ser ingresados de golpe de manera electrónica, mientras la gente seguía votando. “A las 18 se terminarán estas cosas, estas chiquiteces. En teoría, cuanta menos gente vote más favorecido sería el oficialismo. Esperemos que nadie se desanime por ver las colas y la gente venga a votar”, alertaba Pergolini, cuyas palabras iban en sintonía con las sospechas que vociferaban tanto Ameal como Riquelme. Justamente, el diez de Don Torcuato fue el protagonista de uno de los momentos más calientes de la jornada cuando pasadas las 14, luego de varias idas y vueltas, decidió ingresar a la carpa para votar rodeado por un gran número de socios que coreaban su nombre.



Pasadas las 15 se supo que la concurrencia sería histórica ya que se habían superado los 26.136 votos que se habían alcanzado en 2015, cuando Angelici fue reelegido. A las 18 se cerraron las puertas de la Bombonera, pero el acto continuó porque todavía había cerca de mil socios que estaban estaba dentro la carpa y todavía no había alcanzado a emitir su voto. Más tarde, a las 19.10, casi en simultáneo con la sorpresiva partida de Daniel Angelici, comenzó el operativo para trasladar las urnas al salón Filiberto. Allí se llevó a cabo el escrutinio. En un principio se creía que el recuento sería en orden: primero la mesa 1 -socios activos- hasta llegar a la 143 -socios del interior-. Sin embargo, el conteo arrancó al revés. Una imagen preocupante: la puerta del Salón Filiberto estaba flanqueada por la barra. No obstante, la transparencia estuvo garantizada: el escrutinio fue transmitido por circuito cerrado y seguido por los televisores instalados en el salón donde Gustavo Alfaro solía dar las conferencias de prensa.



La gran incógnita pasa ahora por conocer cuáles serán las primeras medidas de Ameal y de Riquelme. Antes de que se celebraran las elecciones, habían adelantado que tenían asegurado el entrenador que reemplazará a Alfaro. ¿Será Miguel Angel Russo secundado por un histórico como Sebastián Battaglia, como se rumoreaba anoche? Por ahora, el misterio sigue en pie. Lo que está claro es que después de casi un cuarto siglo, Boca cambia de manos. Y su máximo ídolo será la cara visible de esta renovación.