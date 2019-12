River falló dos penales, no le salió nada y ganó San Lorenzo Lunes, 09 de diciembre de 2019 Adolfo Gaich marcó el único gol. El equipo de Marcelo Gallardo erró dos penales: Sebastián Torrico, la gran figura, le tapó uno a Rafael Santos Borré. El otro, de Juan Fernando Quintero, pegó en el palo. Fueron expulsados Exequiel Palacios y Nicolás De La Cruz.







El Monumental parecía un boliche en la previa del partido, a tono con lo que se iba a venir luego del encuentro. La música invitaba a bailar pero a en la pista los pasos de baile no salieron como se esperaban. Es que el equipo de Marcelo Gallardo buscaba dar el mejor concierto y se encontró con que los violinistas desafinaron. Para colmo, un maleficio se coló en la previa del 9/12 y la previa terminó siendo una noche de brujas. Es que River falló dos penales, uno en cada arco, terminó con 9 jugadores y cayó 1-0 ante San Lorenzo, que no fue partenaire de la fiesta y además de llevarse los tres puntos del clásico a Boedo, lo dejó a su rival con las ganas de ser puntero. El Ciclón ganó en Núñez tras 15 años.





Frente a la tribuna Sívori, en la primera mitad, fue Rafael Santos Borré, quien pateó suave a la izquierda de un Torrico que se arrojó hacia ese lado, adivinando la intención. Luego, en el segundo tiempo, de cara a la Centenario, Juanfer se hizo cargo de la ejecución y estrelló el balón en el palo.



No hubo nada que objetar en los dos penales que cobró Patricio Loustau, por dos faltas de Herrera (solo lo amonestó en la segunda). una sobre Casco y la otra sobre De La Cruz. Aunque en el primer penal, el lateral Millonario estaba ligeramente adelantado. No fue una buena noche la del asistente Hernán Maidana, quien, además, le anuló mal un gol a Borré por una posición adelantado inexistente ya que Coloccini lo habilitaba. Por jugadas como éstas el VAR arrojaría soluciones.





Al margen de los penales, River tuvo la doble cara de otros encuentros. Por un lado, manejó la pelota, dominó a San Lorenzo, pisó el área rival pero careció de eficacia. A veces dio la sensación de que buscaba el gol perfecto y se entretenía con el balón. Tal es así que fue más horizontal que otras veces. Tal vez, a partir del ingreso de Quintero que jugó adelantado con De La Cruz por el centro en ese mediocampo en el que armaron un cuadrado con Palacios y Enzo Pérez atrás. La idea fue dejarle libres las bandas a Montiel y a Casco, mejor aprovechada por el ex Newell’s que por el juvenil.





Del otro lado, San Lorenzo, que venía en una leve levantada, le contestó con esa contundencia que le faltó a River. En la primera jugada seria, Angel Romero frotó la zurda y lo encontró al tanque Adolfo Gaich, que venía de un doblete. El juvenil no se puso nervioso, enganchó ante Pinola y Casco y fusiló a Armani. Tuvo otras opciones el Ciclón a partir de lo que generaban los hermanos Romero y de la pelota área, en la que su rival se mostraba endeble.



Además, cuando los rivales se le agrupan atrás y defienden con mucha gente, como lo hizo San Lorenzo anoche, parecen tomarle la mano. Un llamado de atención para lo se le viene en la Copa Argentina, el viernes en Mendoza. Con un 5-3-2, Monarriz, que alguna vez trabajó en las Inferiores de River, salió fortalecido. ¿Lo confirmarán como DT?





Para dejar en claro que River tenía una noche embrujada, Pratto se erró dos goles difíciles de errar. Suárez terminó lesionado. Y sufrió las expulsiones de Palacios y de De La Cruz. ¿Algo más? Sí, en el final, Torrico le sacó dos veces abajo del arco el gol a Martínez Quarta y tapó otro cabezazo de gol. Y el Monumental, un reducto inexpugnable en la historia Millonaria, en esta Superliga se le volvió un karma.





Es que las cuatro derrotas en este torneo fueron en su casa (ante Talleres, Vélez, Central y San Lorenzo) y en tres de ellas no pudo convertir. Y otra vez, River se quedó con las ganas de subirse a la cima del siempre esquivo torneo local en el ciclo del Muñeco. De todos modos, ni bien terminó el partido, la gente ovacionó a su líder, mientras las luces se apagaban para comenzar con el festejo por el primer aniversario de la Copa Libertadores ganada a Boca en Madrid. Esa que además de darle felicidad a River, le cura heridas.