Mascherano fue presentado en Estudiantes: “Volver a meterme en el barro me genera ilusión” Domingo, 08 de diciembre de 2019 El mediocampista de 35 años regresa al fútbol argentino.





Javier Mascherano pegó la vuelta. El fútbol argentino lo recibe después de 14 años y es Estudiantes el club que le abrió las puertas. El hombre que supo ser líder de una generación en la Selección asume el desafío. Y fiel a su estilo se envalentona, infla el pecho, se muestra motivado. "Volver a meterme en el barro me genera ilusión. Quiero volver a respirar esa adrenalina que es el fútbol argentino", avisa.



"En primer lugar quiero agradecerle a Estudiantes, a su presidente, al entrenador y a todos los que hicieron posible mi vuelta al fútbol argentino. Tomó este reto con mucha ilusión. Me identificó mucho con los valores que representan a este club", dijo Masche en conferencia de prensa junto a Juan Sebastián Verón en el nuevo estadio de 1 y 57.



"Yo vengo acá con la ilusión de ayudar donde se requiera, la posición en donde juegue será decisión de Gabriel (Milito). La decisión de seguir jugando es porque me siento bien. Básicamente el fútbol argentino es algo que nos representa muchísimo, obviamente que yo también me siento representado. Primero quiero demostrar que todavía estoy vigente y también ayudar en lo colectivo a conseguir todos los objetivos que nos planteemos", precisó el mediocampista.



Masche, que debutó profesionalmente con la camiseta de River en el 2003, también fue muy claro cuando le consultaron sobre si sentía que arriesgaba su prestigio. "No, por el amor propio que tenemos los jugadores, siempre está en juego. Nos preparamos de muy chicos para competir dentro de un campo de juego", indicó. A su vez, remarcó: "En el plano individual quiero demostrarme a esta edad que me sigo manteniendo vigente. Después, a nivel grupal, debo tratar de aportar para que el equipo vaya cada vez mejor".





Luego de las declaraciones de bienvenida, Mascherano se encontró con los miles de hinchas que habían llegado al estadio de 1 y 57 (la entrada era un juguete que será donado para Navidad) para ver de cerca al refuerzo de lujo y, de paso, presenciar el entrenamiento del equipo.



El conjunto platense, que está octavo con 23 puntos, cerrará el año el lunes desde las 21.10 en la Paternal frente a Argentinos, uno de los punteros de la Superliga.





Antes de la presentación, Mascherano se dio un gusto que esperaba hace tiempo: se reencontró con Alejandro Sabella. quien lo dirigió en el seleccionado argentino entre septiembre de 2011 y julio de 2014.



"Qué ganas de verte tenía Maestro!", escribió el ex futbolista de River Plate y Barcelona de España en su cuenta de Instagram junto a una foto con la que se los ve abrazados en el living de una casa.





El último partidos juntos fue nada menos que la final del Mundial Brasil 2014 en la que Argentina perdió con Alemania 1-0 en tiempo suplementario con un gol de Mario Gotze.