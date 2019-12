Racing fue una sombra y Lanús lo aprovechó para llegar a la punta

Domingo, 08 de diciembre de 2019

El equipo de Zubeldía ganó 1-0 con el tanto de Eugenio Mena, en contra y alcanzó a Boca y Argentinos en la cima. La Academia perdió un invicto de 12 encuentros.





El gol es todo un síntoma de la crisis de identidad que sufre el campeón. Eugenio Mena patea en contra de su propio arco cuando Leonel Di Plácido pica al vacío y controla el notable pase de Marcelino Moreno. Y la derrota, la primera desde el cachetazo de River en la tercera fecha, no duele tanto como esa expresión desdibujada que se observa en la Fortaleza.



Un equipo desalmado, sin rumbo ni conexión, sin espíritu combativo. Racing es un reflejo de su convulsión interna. Eduardo Coudet avisó hace tres meses que dejará el club. Y está claro que ya no puede sacarle más jugo.



Justo cuando se viene Tigre en la final del Trofeo de Campeones, el sábado 14, y mientras Diego Milito y los dirigentes esperan un gesto altruista de Jorge Sampaoli, un técnico cotizado pero que parece impagable para la tesorería de Mozart y Corbatta.





Lanús volvió a ganar después de tres partidos y se ilusiona con la pelea grande. Por lo pronto, alcanzó a Boca y a Argentinos en la punta. Se aprovechó de la desidia de Racing en el segundo tiempo, especialmente, por el sector derecho, donde trepó Di Plácido, de frente al atribulado Mena y a espaldas de Matías Rojas. El gol fue una consecuencia de su búsqueda constante, exigiendo con la pelota y forzando los errores del fondo celeste y blanco.



Era una noche de ese verano que empezaba a asomar en diciembre. Con tribunas cargadas, esta vez de hinchas visitantes, como en los buenos viejos tiempos. Jugaban Lanús y Racing, equipos encumbrados. Qué ganas de ver fútbol... hasta que la pelota comenzó a rodar y el entusiasmo se diluyó. Lo que se intuía un gran partido fue un recital de imprecisiones en el primer tiempo. Vertiginoso, pero cortado. Con mucho nervio en el campo de juego.





Dejaron poco y nada en esos cuarenta y cinco minutos. Un par de pelotas paradas inquietantes en cada área. Un centro atrás de Di Plácido, que el Pepe Sand no pudo empujar frente a las narices de Gabriel Arias. Un tiro de cachetada de Rojas, tras un desborde de Nicolás Reniero, que embolsó Agustín Rossi. Un penal de Facundo Quignón sobre Mauricio Martínez, que increíblemente no cobró Darío Herrera. Descoloridas fotografías en esa etapa inicial descartable.



No pudo desequilibrar Racing porque tuvo demasiadas dificultades para elaborar el juego. Salían los centrales desde el fondo, jugaban para Martínez y otra vez el pase atrás para Orban, Donatti o Arias. Presionaba en bloque Lanús y lo que seguía era un pelotazo largo al pecho de los rivales o, directamente, afuera de los márgenes de la cancha. Y cuando lograba superar la primera línea de asedio granate, aceleraba pero con cortocircuitos en la conexión.



Lanús fue más directo. Se lanzó por los costados con la velocidad de sus extremos, Acosta y Auzqui, o alguna trepada de Di Plácido. Comprometió a Pillud y a Mena cuando se volcó por afuera, pero nunca pudo quedar mano a mano con Arias.





En el complemento, Luis Zubeldía encontró la fórmula para lastimar a Racing. Y acertó con los cambios. De La Vega le dio mayor frescura al equipo. Di Plácido ya había advertido el peligro que podía generar con sus proyecciones a través de un remate cruzado, que se perdió muy cerca del palo derecho de Arias, apenas comenzado el segundo tiempo. Orban salvó en la línea un cabezazo de Auzqui. Y llegó el gol de Mena en contra.



Coudet movió el banco sin éxito. Montoya ya había ingresado en el entretiempo por Zaracho, amonestado. Luego, sacó a Barbona y metió al pibe Andrada. Por último, confió en Cristaldo y prescindió de Reniero. Nada funcionó. Siempre chocaron contra los centrales granates.



La única aproximación seria fue una proyección de Pillud. Tal vez, el único que entendió el momento. "El que no sienta esta camiseta tendrá menos chances de jugar. Necesitamos más voluntad de nuestra parte, no podemos darnos el lujo de relajarnos. La semana que viene nos jugamos una final", dijo. Lo más claro que se vio de Racing en esta negra noche del Sur.