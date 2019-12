Con Guzmán y MaKulfas, Alberto Fernández completó su gabinete

Viernes, 06 de diciembre de 2019

En principio, el presidente tendrá 21 ministros que serán presentados hoy durante una conferencia de prensa que se hará en sus oficinas de Puerto Madero.





Alberto Fernández iniciará su mandato presidencial con un gabinete de 21 ministros, confiaron a Infobae cinco futuros miembros del gobierno peronista. Martín Guzmán será super ministro de Economía, a cargo de negociar la deuda externa, mientras que Matías Kulfas ocupara la cartera de Producción, pieza clave de la administración que Iniciará Alberto Fernández desde el 10 de diciembre.



Guzmán es doctor en Economía, trabaja junto al Premio Nobel Joseph Stiglitz y edita el ournal of Globalization and Development.El futuro ministro tiene contactos en Wall Street y en el Fondo Monetario Internacional, y propuso a Alberto Fernández una “fórmula argentina” de negociación de la deuda externa que permita ganar tiempo para no caer en default e iniciar así un ciclo de crecimiento lento.







Alberto Fernández evaluó la inexperiencia política de Guzmán versus su conocimiento académico y sus relaciones en el mercado financiero de Manhattan, y optó por designarlo como super ministro de Economía. Esta elección ministerial, clave para el futuro del gobierno peronista, fue respaldada por Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa.



Matías Kulfas manejará la cartera de Producción. Kulfas tiene experiencia política -perteneció al Grupo Callao-, es doctor en Ciencias Sociales de Flacso, trabajó en el Ministerio de Economía, en el Banco Nación y en el Banco Central. Conoce como funciona el poder y aceptó sin apretar los dientes cuando Alberto Fernández le anunció que Guzmán ocuparía Economía en su lugar.



Santiago Cafiero será jefe de Gabinete. Amigo personal del presidente electo, última generación política de una familia que es peronista desde 1945, Cafiero debuta en el Poder Ejecutivo. Fue clave en el armado partidario de Alberto Fernández, es su confesor, y tiene buena relación con Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner.



Eduardo “Wado” de Pedro jurará como ministro del Interior. Militante de la Cámpora, pragmático para encarar la negociación política, De Pedro fue uno de los primeros en conocer que Alberto Fernández sería elegido como candidato a presidente. El futuro ministro del Interior será muy importante para articular la relación de Balcarce 50 con los gobernadores nacionales.



Ginés González García, un experimentado militante peronista, será ministro de Salud. González García fue ministro de Kirchner, embajador en Chile durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y un defensor permanente de la despenalización del aborto y la fabricación de genéricos para beneficiar a las clases más bajas de la sociedad.



En el Gabinete Nacional, junto a González García, estará Agustín Rossi en la cartera de Defensa. Rossi ya ocupó ese ministerio, y prefería quedarse como jefe del bloque de diputados justicialistas. Pero Máximo reclamó liderar la bancada oficialista en la Cámara baja, y no le quedó otra alternativa que migrar hacia el Edificio Libertador.



Sabina Frederic reemplazará a Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad. Frederic es apoyada por Cristina Fernández, y ese respaldo político sirvió para desplazar a Diego Gorgal, que ya pensaba cómo haría para anular todos los protocolos de seguridad urbana que instruyó Cambiemos.



Frederic tiene una mirada peculiar sobre el terrorismo y el entrenamiento militar: considera que Hezbollah sólo es una organización política en el Líbano y exigió que se dejen de usar “los movimientos vivos” en los cuarteles para entrenar a los soldados de las Fuerzas Armadas.



Felipe Solá fue elegido como ministro de Relaciones Exteriores. No tiene experiencia diplomática y lee todo el día ensayos y papers sobre la agenda global para entender qué sucede en Occidente y Oriente. El futuro canciller cree que hay que quitar la ideología en las relaciones bilaterales, viajará alrededor del planeta para empujar las producciones nacionales y afirma que el Grupo Lima es un foro regional que debe revisar su hoja de ruta para forzar la sucesión de Nicolas Maduro.



Daniel Arroyo ocupará la cartera de Desarrollo Social. Experto en la lucha contra el hambre y la pobreza, Arroyo es muy importante para el gobierno de Alberto Fernández.



El futuro ministro tiene el suficiente conocimiento y experiencia política para manejar un área pública desbordada por la crisis económica y social. Alberto Fernández asumió que un error en esta cartera puede desembocar en una tragedia que ya se observó en Chile, Perú y Bolivia.



Además de Arroyo, Nicolás Trotta estará en Educación, Matías Lammens en Turismo y Deporte, Gabriel Katopodis en Obras Públicas, Juan Cabandié en Medio Ambiente, Roberto Salvarezza en Ciencia y Tecnología, Claudio Moroni en Trabajo, Tristán Bauer en Cultura, Mario Meoni en Transporte y Luis Basterra en Agricultura.



Alberto Fernández designó a pocas mujeres en su gabinete. María Eugenia Bielsa como ministra de Habitat, Marcela Losardo en Justicia, y Elizabeth Gómez Alcorta en la cartera de Equidad. A Bielsa la conoce desde hace años y sabe de su conocimiento y dedicación personal, Losardo es su socia en el estudio y Gómez Alcorta es abogada de Milagro Sala.



El gabinete nacional de Alberto Fernández tendrá 21 ministros que intentarán representar a las distintas fuerzas peronistas que conviven en el Frente de Todos. Los 21 ministros serán anunciados hoy en las oficinas del presidente electo en Puerto Madero.



Alberto Fernández ofrecerá una conferencia de prensa para explicar porqué eligió a cada uno de sus compañeros de ruta.



La travesía ya inició.



