Valdés entregó viviendas con Frigerio en Santa Catalina y ratificó el progreso urbanístico de toda la zona

Viernes, 06 de diciembre de 2019

El gobernador Gustavo Valdés, junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, entregó este jueves 40 viviendas del PROCREAR en Santa Catalina de la ciudad de Corrientes y aseguró que el Gobierno provincial seguirá invirtiendo en obras de infraestructura para imprimirle un “gran impulso a toda esta zona”.





En ese marco, el mandatario provincial ratificó la construcción de la avenida de acceso por Altagracia, un jardín de infantes, una escuela primaria y luego una secundaria, 400 casas más a través del INVICO y la nueva escuela de Policía.



Tras inaugurar un centro de salud en Santa Ana y un Centro de Excombatientes en Paso de la Patria, para finalizar su jornada de actividades oficiales, pasadas las 16 de este jueves, Valdés encabezó la entrega de 40 unidades habitacionales de este plan nacional de créditos hipotecarios, ubicadas en la zona de Santa Catalina. Allí, además de Frigerio, el gobernador correntino estuvo acompañado por el intendente local, Eduardo Tassano; el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr; y el coordinador operativo de PROCREAR, Alejandro Sparacino.







Cabe destacar que con esta entrega se completa alrededor del 90% de los 678 hogares construidos en el predio, donde unas 600 familias ya son propietarias de su vivienda por este plan urbanístico ejecutado por el Gobierno nacional en articulación con la Provincia y el Municipio para el desarrollo de la zona sur de la ciudad, donde se invirtió más de $ 1.200 millones.







En la oportunidad, también estuvieron presentes los ministros, de Secretaría General de Gobernación, (y diputado electo) Juan Carlos Álvarez; de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi; de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini; de Desarrollo Social, Adán Gaya; el interventor de INVICO, Julio Veglia; los legisladores electos Enrique Vas Torres, Lorena Lazaroff, Eduardo Hardoy y Diógenes González; la diputada Any Pereyra, además de secretarios y subsecretarios provinciales y municipales.







En este marco, primero se procedió a la bendición de las llaves y carpetas que estuvo a cargo del padre, Marín Manevi. Seguidamente, el mandatario provincial felicitó a los adjudicatarios que “a partir de hoy cumplen ese sueño de tener un techo propio, que esperaron muchísimo tiempo y dar otro puntapié más para que este barrio sea realmente uno de los mejores barrios de Corrientes”.







Asimismo, Valdés afirmó que “el 90% del barrio está terminado, podemos decir que casi 600 nuevas familias están habitando en este lugar” y también adelantó que “estamos empezando a construir otras 400 más y junto a la Municipalidad estamos haciendo el acceso al parque industrial, que se va a situar en la zona sur y le dará gran un impulso a toda esta zona”.







En la oportunidad, el Gobernador recordó que “arrancamos prometiendo una Comisaría y ya está en construcción, así que es una promesa que ha comenzado a concretarse; también estábamos con la concreción del Jardín de Infantes, que ya está terminado y que es una realidad para los que tienen niños pequeñitos” y agregó “en enero vamos a estar comenzando a hacer la escuela primaria y seguramente vendrá el pedido de una escuela secundaria y nosotros estamos dispuestos a hacer ese tipo de infraestructura que lleva tiempo y dinero, pero nosotros sabemos que tenemos que invertir porque hay vecinos que necesitan educación; como también lo estamos haciendo en la nueva Escuela de Policía, ubicada donde era el Regimiento”.







Ante la labor mancomunado con la Municipalidad, Valdés dijo que “vamos a estar haciendo la Avenida de ingreso al barrio, van a poder interconectarse con la Avenida Altagracia, dándole otra circulación e intentaremos terminarlo en no más de dos años para resolver este problema de la transitabilidad que tenemos en Corrientes”.







Finalmente, refiriéndose al ministro Frigerio, expresó que “los correntinos durante estos cuatro años nos sentimos cuidados, sentimos por primera vez que un ministro del Interior realmente se preocupa por el interior de la Argentina, se preocupa y se ocupa de los correntinos” y enfatizó en el agradecimiento “por todo lo que ha hecho por la provincia de Corrientes ante una inversión que supera los mil millones de pesos desde el Ministerio del Interior con el Plan Hábitat, en barrios La Chola y el Cocal de la capital y en viviendas del interior y esperemos que el próximo ministro, nos puedan acompañar como usted ha hecho” y sentenció “ahora usted va a estar en el interior de nuestros corazones, ministro Frigerio, muchas gracias”.







Al comienzo de su alocución, Frigerio valoró el trabajo en conjunto con la Provincia cuando dijo: “Gracias por recibirnos tantas veces en estos cuatro años, ya perdí la cuenta de las veces que tuve que venir a trabajar, a visitar obras, a inaugurar obras de infraestructura de las muchas de las que hemos hecho juntos” y recordó que “este probablemente sea mi último acto público y está bueno que sea en Corrientes”.







En ese mismo sentido expresó su preferencia por Corrientes cuando destacó que “ustedes saben el amor que yo tengo por esta provincia, siento que también es mi casa, me han hecho sentir así de esa manera” y al referirse al acompañamiento del Gobierno provincial recordó que “cuando asumiste Gustavo, habíamos hecho un compromiso de trabajar juntos y cuando pudimos ganar la intendencia dijimos que por primera vez íbamos trabajar Nación, Provincia y Municipio, dejando atrás una historia de desencuentros”.







Seguidamente, el ministro del Interior se refirió a la entrega de viviendas, asegurando que “no fue fácil, por los contratiempos que tuvimos que enfrentar, las peleas, las discusiones, las promesas incumplidas con respecto a las obras de infraestructura que iba a hacer el municipio anterior y los distintos retrasos que le negaron a ustedes a los beneficiarios la posibilidad que pudieran acceder a sus viviendas”, pero esto “con mucho trabajo del equipo, de la Secretaria de Vivienda, de Procrear, del Municipio actual, de la Provincia, logramos sortear esas dificultades”.







Luego recordó las obras que hicieron juntos Nación y Provincia cuando expresó: “Las obras contra las inundaciones, las obras viales, de agua potable y cloacas, de hábitat, las viviendas, después de muchos años de abstinencia por parte de la Provincia de asistencia del Gobierno nacional y pudimos demostrar que trabajando juntos, las cosas se consiguen” y que “se pueden hacer obras públicas y es eso lo que nos llevamos al finalizar el mandato y de esa forma haber aportado nuestro granito de arena para que la gente viva mejor y tenga solucionado por lo menos una parte de su problema”.







Por último, les habló a los 40 propietarios cuando dijo que “nosotros hicimos un gran esfuerzo para que ustedes puedan acceder, muchos de ustedes a la primera vivienda, al primer bien que tienen para entregarle a sus hijos” y para finalizar recalcó que “estos ladrillos que hoy le entregamos, ustedes tienen la obligación de transformarlos en un hogar y de transformar este predio en un barrio”.







Por su parte, el secretario de Vivienda y presidente de PROCREAR, Iván Kerr, dijo que “me pone contento que llegando al fin de nuestra gestión no hay nada más lindo que poder llegar hoy aquí en Corrientes” y recordó “el primer lugar al que viajamos cuando arrancamos con la gestión de la Secretaría de Vivienda fue acá con 50 grados, un 29 de diciembre, entregamos viviendas y con la satisfacción del deber cumplido”.







Hizo reiterativo que “tenemos casi 90 % del predio casi ya entregado, un excelente trabajo que hemos hecho junto con el Municipio de Corrientes, con la provincia, con el Banco Hipotecario y con el Banco Nación como nos ha pedido siempre el Presidente que trabajáramos en equipo”.







“Pero lo más importante son ustedes, las familias, mis felicitaciones a todos los que hoy reciben las llaves de su casa y pueden decir ´tengo mi casa´”, señaló, refiriéndose a los adjudicatarios.







Culminó diciendo que “no hay nada más lindo que trabajar para que cada vez más argentinos tengan la casa propia y ojalá ahora con el cambio de Gobierno, las nuevas autoridades puedan seguir haciendo esto, con transparencia y poder dándole a cada argentino el derecho tan importante como poder acceder a su propia vivienda”.







Hizo lo propio, el intendente capitalino, Eduardo Tassano diciendo que “estamos trabajando con todo lo que los vecinos requieren, cuando se incorporan estos barrios y tan nuevos” con temas: “Como el transporte y la recolección de residuos y que ya estamos trabajando en eso” y que “ya hay líneas que están acá y vamos a reforzar eso”.







También indicó que “en Santa Catalina se están trabajando en Obras muy importantes que tengan que ver con la prevención de inundaciones, que son obras un poco lejanas” que eran: “Obras previstas, que no se habían realizado y que tendrían que haber estado hechas” y que ahora estos trabajos: “Van a beneficiar a más de 670 viviendas que están acá y a las viviendas que ha inaugurado recientemente el Gobernador y el Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) acá muy cerca”.







Además, el jefe comunal destacó una de las obras que ya existen cuando dijo que “ya existe un SAPs en Santa Catalina y que vamos a ir proveyendo de servicios médicos cada vez más importantes”. De igual manera nombró que está próximamente a inaugurarse: “Una delegación de la Caja Municipal que vamos a inaugurar muy pronto” y también existe: “El compromiso con los vecinos ya que nos piden la realización de una importante plaza lindante que va a ser para beneficio de los jóvenes y niños que tanto lo quieren”.







En último término se refirió a que “existen un par de lotes, un par de manzanas que eran del Procrear y que no alcanzó el tiempo para terminar algunas obras” y que “con el fideicomiso de Santa Catalina se realizó un convenio de venta a un precio muy módico y que los fondos se van a re direccionar para futuros emprendimientos en el barrio”.