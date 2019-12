La campaña de Boca cerró con acusaciones cruzadas entre los tres candidatos

Viernes, 06 de diciembre de 2019

Gribaudo, Ameal y Beraldi dijeron lo suyo, Angelici atacó a Román y el “10” jugó su juego.





Se vienen las elecciones en Boca y los cierres de campaña estuvieron muy calientes, con algunas propuestas, pero con cuestionamientos a los rivales en los comicios de este domingo.



Juan Román Riquelme habló en el acto Identidad Xeneize, la lista que encabezan Jorge Ameal​ y Mario Pergolini. En Club Museum, rodeado por miles de fans, Román les pidió a los hinchas que le den una mano para que él y los que lo acompañan puedan volver al club en el que fueron felices.



"El domingo tiene que ser una fiesta. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser bosteros. Hay que ir muy temprano. Tenemos muchas ganas de volver al club. No sé si hemos jugado bien o mal, sólo hemos intentado dar lo mejor. No sé si les hemos dado muchas alegrías, pero que nosotros volvamos a nuestra casa va a depender sólo de ustedes", dijo Román.





Pero no sólo Román habló. Todos, incluido el presidente Daniel Angelici​, alzaron la voz a poco de las elecciones. "Acá termina mi gestión y estoy contento con lo que hicimos", comentó.



Y enseguida se la agarró con Riquelme: "No me gusta cuando se falta a la verdad. El tema de Riquelme está agotado. Yo no hubiera ido nunca a un programa que no hable de fútbol (por "Intrusos"). El hincha ya se dio cuenta de quién es el que miente".



Para Christian Gribaudo​, candidato del oficialismo, "va a ser una elección muy competitiva. Somos muy creíbles. Planteo cambios estratégicos en el fútbol de Boca. Necesitamos un plantel ganador y con mística".



Y agregó: "Desde lo económico, la gestión es intachable, igual como desde lo que tiene que ver con la infraestructura. Tenemos que hacer un cambio en lo futbolístico".



Gribaudo atacó a Ameal: "Me dijo que no me conocía, me quiso ningunear, pero no me enganchó. Ameal ya tuvo su oportunidad y casi nos manda a la B. Hoy se esconde detrás de un ídolo".



Y siguió con Riquelme: "Esperaba que los ídolos estén por encima de todo. Pero lo que se vota es un presidente. Y Riquelme eligió a un ex presidente que tuvo la peor gestión de la historia".



Por su parte, Ameal fue contundente: "Hay personas que creen que pueden comprar todo y hay gente que no se vende por la plata: Román no se alquila ni se vende".



Y le pegó a Angelici: "No creo que con el tiempo la gente recuerde muy bien a Angelici. Sin serlo, este es un club que parece una sociedad anónima. Cuando le prometés al socio, después le tenés que cumplir. Y en campaña hubo algunos que prometieron pasaportes. Nunca vi a Gribaudo en el club: solamente lo saludé en un canal de TV".





A su turno, José Beraldi ​contó su posición: "Con lo que implica Boca, con lo que genera y recauda Boca, hay que hacer las muy mal para chocarlo. A lo que está bien hay que darle continuidad y a lo que está mal hay que cambiarlo. Decir que vamos a apoyar al oficialismo es repudiable".



Y sobre Riquelme, dijo: "Román es, fue y será un ídolo, pero tenemos que entender que acá hay que gestionar y el presidente no va a ser Román.