Argentina venció a Colombia y jugará otra vez la final con Brasil Viernes, 06 de diciembre de 2019 El seleccionado argentino Sub 15 clasificó este jueves a la final del torneo Sudamericano de la categoría, que se juega en Paraguay, tras superar a Colombia por 4-2 en una de las semifinales jugada en el estadio del club General Díaz, en la ciudad de Luque.



Fernando Álvarez, a los 6 minutos, aprovechó un rebote luego del tiro libre de Luka Romero y rompió la paridad. Sobre los 19', Misael Jaime aumentó diferencias con un potente disparo tras una buena asistencia de Santiago Castro.



En el comienzo del complemento hubo una lluvia de goles. A los 4', Ricardo Caraballo descontó para los cafeteros pero el festejo duró poco. En la siguiente jugada, Castro volvió a establecer la ventaja de dos goles.



Sobre los 9', Valentín Barco falló un penal pero capturó el rebote para el cuarto grito argentino, mientras que Caraballo (16') no falló desde los doce pasos y puso cifras definitivas.



El equipo albiceleste, dirigido por Alejandro Saggese, impuso desde el comienzo su mejor juego para alcanzar una victoria contundente ante los conducidos por Jorge "Chamo" Serna, que temprano se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Daniel Pedrozo, a los 17'. Argentina también padeció la expulsión de Mateo Seoane, a los 6' del segundo período.



El seleccionado albiceleste Sub 15, que ganó este torneo en 2017 cuando se realizó en la Argentina, disputará la final con Brasil el próximo domingo, a las 19.30, en el estadio Arsenio Erico del club Nacional. La Verdeamarela venció por 2-0 al local Paraguay.