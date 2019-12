Condenan a un anestesista por filmar y abusar de chicos en el quirófano

Jueves, 05 de diciembre de 2019

Jorge Omar Maddio reconoció la autoría de los 41 hechos que se le imputaron. Lo condenaron en un juicio abreviado.





La Justicia de Mendoza​ condenó a 22 años de prisión a un médico anestesista que admitió haber filmado y abusado de chicos cuando estaban dormidos antes o después de las cirugías. La sentencia se conoció este jueves, en un juicio abreviado, a pedido de la defensa del acusado, el médico Jorge Omar Maddio (57).



Maddio, que trabajaba como anestesista del hospital Notti –principal centro pediátrico de Cuyo-, estaba acusado de 41 hechos, como responsable de fotografiar a sus pacientes, difundir y consumir material de explotación sexual infantil e integrar una red de pedofilia.



El médico anestesista llevaba 22 años trabajando en el hospital pediátrico público de Mendoza y en la clínica Francesa, entre otros centros médicos privados de la provincia cuyana. La Justicia comprobó que filmó a 41 pacientes desnudos antes de que ingresaran al quirófano.



En lo formal, la sentencia del juez Horacio Cadile indica "abuso sexual gravemente ultrajante y por producción de M.A.S.N.N.A (Material de Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes)".



Antes de que llegara a juicio público, el médico decidió reconocer la autoría de los hechos y sus abogados acordaron la condena de 22 años en prisión con la fiscal de Delitos Sexuales Virginia Rumbo. Maddio arriesgaba una pena de entre 4 y 50 años de prisión, pero prefirió admitir su culpabilidad y pactar una pena intermedia.





El médico quedó detenido desde marzo de 2018 por el delito de producción de material de explotación sexual infantil. "Se filmaba tocando a los chicos en sus genitales”, explicó el procurador Alejandro Gullé, cuando salieron a la luz las primeras denuncias.



De acuerdo a los relatos de los padres de las víctimas, Maddio los hacía salir de su consultorio para quedarse a solas con los niños y los manoseaba en los genitales asegurando que era parte de la revisación. El acusado habría filmado muchas de estas situaciones, que también se producían en el quirófano cuando los niños se encontraban dormidos aguardando para ser intervenidos.



En junio de 2019, llegó la sanción administrativa: el Ministerio de Salud de Mendoza le suspendió la matrícula de médico durante 5 años.



“Luego de una exhaustiva investigación ordenada por el Ministerio de Salud, el instructor sumariante decidió otorgar la máxima pena al anestesista por encontrarlo responsable de filmar, almacenar y realizar tocamientos inapropiados a menores de edad”, informó el gobierno del radical Alfredo Cornejo. Y ratificó los hechos denunciados: “El Honorable Consejo Deontológico dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes encontró culpable de todos los hechos que se le imputan al anestesista Jorge Omar Maddio”, según la resolución firmada.



La investigación contra Maddio surgió en diciembre de 2017. Fueron sus colegas en la Clínica Francesa quienes comenzaron a sospechar de sus actitudes y lo denunciaron.



El anestesista fue detenido cuatro meses después cuando la fiscal Rumbo recolectó evidencias suficientes. La prueba de mayor peso estaba en su teléfono celular, donde había varias fotos y videos de los momentos de abusos a menores.



Cuando en el hospital Notti se enteraron de la investigación, le iniciaron un sumario y fue apartado de su cargo mientras se seguía con la instrucción. Maddio presentó un descargo ante las autoridades sanitarias pero no fueron convincentes: “La defensa no logró desvirtuar las imputaciones efectuadas y por tal motivo los hechos se consideran probados con grado de certeza”, indicó el Consejo Médico.