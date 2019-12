Se desgarró un titular de Boca y Alfaro tiene un nuevo dolor de cabeza Jueves, 05 de diciembre de 2019 Lisandro López no pudo terminar la práctica y se quedó afuera del partido con Rosario Central.



Gustavo Alfaro probó este jueves el equipo que iría de inicio el domingo ante Rosario Central, en lo que probablemente será su último partido como entrenador de Boca. Pero lo que tenía en mente para la dupla central deberá ser modificado, porque Lisandro López se desgarró el sóleo.



El central con pasado en Benfica sintió una molestia sobre el cierre de la práctica, y los estudios terminaron mostrando que finalmente no podría estar en el mano a mano con el Canalla.



El primero que se perfila como su reemplazante es Junior Alonso. ¿La otra opción? Paolo Goltz, que acumula pocos minutos bajo la dirección técnica de Alfaro.





López fue una fija durante toda la temporada junto a Carlos Izquierdoz en el fondo Xeneize. De hecho, entre Superliga y Copa Libertadores, alcanza los 20 encuentros. Es decir que sólo tuvo dos presencias menos en las mismas competencias que su compañero de zaga. Ahora, en un partido clave para defender la punta, no podrá estar presente.