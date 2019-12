La violaron en manada, quedaron libres y ella se suicidó

Jueves, 05 de diciembre de 2019

Entró en un estado depresivo al saber que los tres acusados del hecho habían sido liberados. La joven de 22 años fue encontrada sin vida en una habitación.





En un año su vida se transformó en un infierno. Nunca terminó de entender los tiempos de la Justicia y entró en una profunda depresión. Una joven de 22 años que había sido abusada por tres hombres se quitó la vida ayer a la mañana.



Una mujer denunció en la seccional 4ª que había encontrado el cuerpo de la joven tirado en una habitación. Cuando llegaron los policías encontraron el cuerpo en el suelo, con un disparo en el pecho. Al costado había una carta donde anunciaba que había decidido suicidarse.



En la misiva escribió que se encontraba pasando por estado depresivo por el ataque sexual que sufrió el año pasado. Según denunció, fue abusada por tres hombres.



La fiscala María del Carmen Reuter investigó el caso. Comprobó la versión de la víctima y terminó pidiendo la prisión preventiva de los tres sospechosos, planteo que fue aceptado por un juez de instrucción.



Fuentes de la fiscalía confirmaron que la causa se elevó en junio pasado luego de que se confirmara la autoría del hecho a través de análisis genéticos. Antes de cumplir con este paso procesal, Reuter solicitó la prórroga de la prisión preventiva, pedido que también fue aceptado.



Los defensores de los acusados se opusieron a que fueran enjuiciados y el expediente pasó a la Cámara de Apelaciones. Como no se resolvió el planteo y se había vencido el tiempo de encierro dictado por un juez, los sospechosos quedaron en libertad.



La víctima, según confirmaron sus allegados, entró en un profundo cuadro de depresión al haberse enterado de que los acusados habían recuperado la libertad.



“Estaba muy mal por todo lo que había vivido. Nunca se recuperó totalmente, pero después de haberse enterado de que los depravados estos habían salido de la cárcel, se puso peor”, explicó Sandra, una de las amigas que la acompañó durante mucho tiempo.



La joven dijo que trataron de apoyarla lo más que pudieron. “Nos hizo caso y terminó pidiendo ayuda psicológica, pero iba a un hospital y no era fácil conseguir turno. Si hubiera estado más asistido esto no hubiera ocurrido”, dijo.



Personal de la fiscalía de Homicidios I, supervisados por Lucas Maggio, se presentó en el lugar y analizó la escena donde se produjo el lamentable desenlace. Hasta ahora no surgió ningún indicio de que la joven haya sido víctima de un crimen.



“Ahora con este triste final espero que la Justicia se ponga las pilas. No puede ser que ocurra esto. Ruego que esos desgraciados sean condenados por el hecho”, concluyó Sandra.