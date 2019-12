Anuncian la SUBE digital, la nueva forma de pagar el transporte

Jueves, 05 de diciembre de 2019

El proyecto en el cual se encuentran trabajando desde esta dependencia del Ministerio de Transporte estaría disponible en 2020.





Los ingenieros detrás del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), que depende del Ministerio de Transporte, anunciaron el proyecto que llevará a su popular tarjeta magnética a un nuevo nivel tecnológico.



Tras haber lanzado la opción de recargar saldo y validarlo a través de una app, ahora trabajan en la prueba piloto de la SUBE Digital que permitirá pagar el transporte público con solo apoyar el teléfono en el validador.



"Estamos trabajando desde febrero para adaptar el equipamiento tecnológico de SUBE, con un equipo técnico de profesionales que está a la vanguardia en este tipo de implementaciones", le contó Juan Carlos Ferreyra, gerente de SUBE, al diario Clarín.



Al igual que Google Play o Apple Pay, se trata de la posibilidad de poder pagar el transporte público directamente con el celular, ya que permitirá comprar y cargar digitalmente.



Para usar esta tarjeta virtual no será necesario estar conectado ya que esa operación seguirá siendo offline para asegurar siempre la posibilidad de pago y la velocidad de la transacción para no depender de conexiones y evitar que se formen colas.



Cómo se va a obtener la SUBE digital

Para poder utilizar este nuevo sistema de pagos digitales en el celular, será necesario contar en un principio con un teléfono con sistema operativo Android que tenga incorporado la antena con tecnología NFC, aseguraron desde SUBE.



Una vez descargada la aplicación de la tienda Google Play, la tarjeta SUBE digital se vincula a través de la señal inalámbrica NFC con el validador de SUBE, sea el que me está ubicado en los puntos de recarga como en los molinetes, y se realiza la operación.



Desde el celular se va a poder ver el saldo que contiene la SUBE y los últimos viajes realizados. También se podrá automatizar la carga para nunca más quedarse sin saldo. Otro beneficio será que ya no se perderá, aunque se cambie el equipo, siempre se va a disponer de la SUBE digital con el usuario y clave.