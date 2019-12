“Como representante de los vecinos, me llena de orgullo y felicidad” Jueves, 05 de diciembre de 2019 El intendente capitalino compartió junto al gobernador Gustavo Valdés y al ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, Rogelio Frigerio, un emotivo acto en el que anunció la construcción de una nueva plaza para los vecinos del barrio y la inauguración de una Delegación de la Caja Municipal de Préstamos, entre otras acciones.



El intendente Eduardo Tassano participó este jueves de una nueva entrega de viviendas en el barrio Santa Catalina, que fue encabezada por el gobernador Gustavo Valdés y el ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, Rogelio Frigerio, oportunidad en que “como representante de los vecinos”, se mostró “lleno de orgullo y felicidad” por la posibilidad de que 240 familias más puedan cumplir con el sueño de la casa propia.



En la oportunidad, se entregaron simbólicamente 40 viviendas, circunscriptas en un total de 240 nuevas casas que forman parte de la segunda convocatoria impulsada por la Nación a través del Procrear en el complejo habitacional Santa Catalina.



Tras saludar al gobernador Valdés; al ministro Frigerio; al coordinador operativo del Procrear, Alejandro Sparacino; al secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr; a funcionarios y legisladores nacionales, provinciales “y fundamentalmente a los vecinos y a los nuevos propietarios que hoy van a tomar posesión de sus casas”, el intendente capitalino expresó su satisfacción por esta nueva entrega de viviendas.



Seguidamente, destacó algunas de las acciones ejecutadas por la Municipalidad de Corrientes en este contexto: “Nosotros desde ya otras etapas de inauguraciones estamos trabajando en lo que los vecinos de la ciudad requieren cuando se incorporan estos barrios nuevos, como el transporte y la recolección de residuos”, señaló. “Estamos trabajando en eso, hay líneas funcionando y vamos a reforzarlas”, afirmó acerca de ello.



“El Fideicomiso Santa Catalina está trabajando en obras muy importantes que tienen que ver con la prevención de inundaciones. Eran obras previstas que no se habían realizado, y que van a beneficiar a las más de 670 viviendas que están acá, como también a las que ha inaugurado recientemente el gobernador junto a las autoridades del Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico) aquí, muy cerca”, describió.



NUEVA PLAZA Y ESPACIOS PÚBLICOS DISPONIBLES

“También quiero decirles que, como ven, hay un SAPS al cual vamos a ir proveyendo de servicios médicos cada vez más importantes, y una Delegación de la Caja Municipal de Préstamos que estamos por inaugurar próximamente”, enumeró Tassano, tras lo cual anunció públicamente “el compromiso de realizar una importante plaza aquí, que será para beneficio de todos los niños y jóvenes que tanto quieren”, tras lo cual recibió el aplauso de los presentes.

La plaza se emplazará en la misma parcela donde está ubicada la Sala de Atención Primaria de la Salud y el destacamento policial.

Seguidamente, presentó la rúbrica de un convenio mediante el cual se dispondrá de “lotes que eran del Procrear y que no alcanzó el tiempo para terminar algunas obras, pero que con el Fideicomiso Santa Catalina se ha hecho un plan de ventas a un precio muy módico, el cual se va a redireccionar a futuros emprendimientos que van a hacerse aquí en el barrio”, anticipó.

Mediante el convenio, que fue firmado por Eduardo Tassano e Iván Kerr, se ceden dos hectáreas al Fideicomiso, terrenos que serán destinados a comercios.



“JUNTOS, SE PUEDEN LOGRAR GRANDES COSAS”

Finalmente, el titular del Ejecutivo municipal ratificó firmemente “el compromiso del trabajo de construcción de estas viviendas que hizo la Nación, que entregaron con su equipo, con toda la infraestructura que hizo y hace la Provincia, y el aporte que podemos hacer nosotros”.

“Cuando estamos juntos, trabajando con los mismos objetivos, se puede lograr todas estas cosas, y como representante de los vecinos me llena de orgullo y felicidad; así que gracias al ministro, al gobernador; y ustedes, a disfrutar de sus casas. Muchas gracias”, sostuvo finalmente Tassano, dirigiéndose a los flamantes propietarios de las viviendas entregadas.



ALEGRÍA Y EXPECTATIVAS DE LOS NUEVOS VECINOS

Pablo Vargas y Belén Martínez Merello, junto a sus hijos Ana y Lucas, conforman una de las nuevas familias que vivirán en el moderno complejo habitacional. En la oportunidad, la pareja se mostró contenta y a la vez entusiasta ante esta nueva etapa de sus vidas: “La verdad que es una felicidad muy grande, es una gran bendición poder tener nuestra casa propia”, dijo Belén. “Hace mucho tiempo que venimos alquilando, desde que nos casamos y formamos nuestra familia”, sostuvo. “Son ocho años ya”, acotó su marido, quien a su vez consideró que “tener ahora esta casa propia es espectacular”.

“Nos avisó una amiga que tenemos acá y empezamos con el proceso de inscripción. Fue todo tan rápido, porque desde mayo hasta ahora pasó todo muy rápidamente”, reseñó Pablo. “El barrio es muy tranquilo, tenemos amigos que viven acá y nos encantó el lugar”, valoró Belén.

Matías Rodríguez es otro de los flamantes vecinos de Santa Catalina que, en la oportunidad, evidenció a las claras su felicidad: “Sentimos una alegría inmensa. Hace seis meses no pensábamos en tener nuestra casa propia. Estamos demasiado contentos, fue un proceso bastante sencillo que duró poco tiempo, porque en menos de seis meses pudimos tener este objetivo de salir adjudicados en las viviendas del Procrear”, resaltó Matías, quien se mudará junto a su señora, Antonella, y su hija Agustina.

“Nosotros vivíamos en la casa de mi suegra, en el 17 de Agosto. Vimos la oportunidad, probamos suerte, como quien dice, y se nos pudo dar el sueño de tener la casa propia”, celebró Matías. “Tenemos la suerte de tener amistades acá. Vinimos en un par de ocasiones a conocer el barrio y nos pareció muy agradable. Entonces, a medida que iban pasando las etapas, iba creciendo nuestros deseos de venir a vivir acá”, manifestó finalmente.