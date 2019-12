Inauguraron el 24º Centro de Excombatientes de Malvinas en la provincia Jueves, 05 de diciembre de 2019 En Paso de la Patria cortaron cintas de un nuevo Centro de Veteranos de Malvinas con la presencia del gobernador Gustavo Valdés y funcionarios provinciales y municipales. “Cada centro es una forma de no arriar la causa Malvinas”, dijo el mandatario.



El flamante edificio está ubicado en un complejo sobre Avenida Díaz Colodrero, al margen derecho de la ruta de acceso a la villa turística. Se trata del 24º Centro de Ex Combatientes en Malvinas concretado en la provincia.



El gobernador Gustavo Valdés arribó a Paso de la Patria alrededor de las 10:30 y fue recibido por el intendente Guillermo Osnaghi y el titular de la sede, Epifanio Alvídes; y estuvo acompañado por los ministros de Seguridad y de Desarrollo Social, Juan José López Desimoni y Adán Gaya; el director de Malvinas Argentinas, José Galván; el vicepresidente del Senado, David Dos Santos, más la presencia de ex combatientes, comunidad educativa junto a las banderas de ceremonia, representantes de las fuerzas de seguridad nacionales, legisladores y funcionarios provinciales.



Seguidamente, la Banda de Música de la Policía de Corrientes ejecutó las estrofas del Himno Nacional Argentino, y posteriormente el presidente del Centro de Ex combatientes de la localidad de Itatí, Armando Molina, obsequió una imagen de la Virgen morena a su par de la localidad anfitriona.



Acto seguido, Alvídes hizo entrega de sendos presentes al gobernador Valdés y demás autoridades mencionadas, con antelación al tradicional corte de cintas y descubrimiento de placa.



Centro Ex-Comb-Paso 05-12-19_8—



LA OBRA



El esquema de la obra concretada responde a un conjunto de espacios sociales y servicios, integrando un salón de usos múltiples, con espacio principal, oficina administrativa, baños, cocina, quincho, jardín delantero y un mástil.



UNA CAUSA QUE NOS UNE



En primer lugar, Valdés destacó el gran gesto de Juan Miguel Vallejos al donar el terreno para la construcción del centro. “Se brindó a su patria con tan solo 18 años, marcó su huella y decidió hacerla más grande al seguir brindándose a su comunidad. Este altruismo debe ser imitado por toda la comunidad”, explayó.



Luego, se refirió a la causa Malvinas como “la que nos une a todos los argentinos”. “Más allá de las miradas diferentes, es algo que todavía nos duele a todos y nos dejará de doler el día que vuelvan a estar en nuestro dominio”.



Centro Ex-Comb-Paso 05-12-19_9—



El mandatario declaró que una de las formas de “levantar la bandera” es inaugurando centros como este. Informó que ya se estrenaron cuatro y que para el año próximo se prevén dos más, en San Luis y Chavarría, aunque no descarta sumar otros. Además aseguró la continuidad de los viajes a las Islas para que “cada uno de los soldados pueda sanar y dejar esa mochila que cargan desde 1982”.



“En definitiva, seguiremos trabajando con todos los ex combatientes en el reclamo porque las Malvinas son y serán argentinas”, cerró enfático, el gobernador.