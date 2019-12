Cristaldo volvió a entrenarse luego de la denuncia por violencia de género

Jueves, 05 de diciembre de 2019

Tras cinco días de licencia, el delantero practicó otra vez junto a sus compañeros. La Justicia le aplicó al futbolista una perimetral de 300 metros por 150 días y le dio un botón antipánico a su pareja.







Luego de la denuncia de Morella De las Heras por violencia de género y los cinco días de licencia que le había dado el club (no jugó contra Defensa), Jonatan Cristaldo se reintegró este miércoles al plantel de Racing y trabajó a la par de sus compañeros.



El club, luego de sucedido el hecho, había emitido un comunicado en donde decía que la licencia era temporal para colaborar con la investigación y el pronto esclarecimiento de los hechos denunciados.



Y adelantó que tiene previsto elaborar un protocolo de actuación en casos de violencia de género. Por su parte, la Justicia le aplicó al futbolista una perimetral de 300 metros por 150 días y le dio un botón antipánico a su pareja.



“Acá, cómo me dejó la cara, cómo me dejó. Cómo me arrastró por el piso, por el cuarto. Acá está el buenito. ¿Por qué no filmás esto ya que tanto te gusta grabar? Cómo me arrastró por acá, se ve el agua por el piso. Mirá cómo tengo la cara, toda hinchada. Filmá boludo, ya que tanto te gusta filmar a vos...”, había dicho la pareja del delantero de Racing, que denuncia un golpe en la cara y lesiones leves, antes de abandonar el domicilio, en una filmación que se hizo viral.



En la causa interviene el doctor Diego Callegari de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Género de Tigre.



El Churry volvería a estar disponible para el partido del sábado ante Lanús.