D'Onofrio, contundente: “Marcelo Gallardo se quedará hasta 2021” Jueves, 05 de diciembre de 2019 “Tiene contrato y no es de irse cuando tiene desafíos por delante”, lanzó el presidente de River. También habló del futuro de Exequiel Palacios.





El presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, fue distinguido por su trayectoria como dirigente en la gala del Comité Olímpico Argentino, en La Rural. Y lanzó la frase que todo el mundo millonario quería escuchar: "Marcelo Gallardo va a estar hasta 2021".



"No sé por qué permanente preguntan 'cuándo se va'. Tiene contrato hasta 2021. No pregunten más. El otro día iba a dar una conferencia y decían que iba a renunciar. Si lo conocen a Marcelo, nunca va a hacer algo si tiene los desafíos por delante", expresó ante la prensa sobre la continuidad del Muñeco como técnico.





El mandamás de la institución de Núñez se refirió también al mercado de pases y reconoció las negociaciones con Bayer Leverkusen por Exequiel Palacios.





"El único caso es el de Palacios. Desde el Bayer Leverkusen vinieron a Argentina. De Inter Miami no llegó absolutamente nada. A River, cero. El jugador tiene interés en hacerlo. Una vez que termine la competición de River, el viernes 13 en Mendoza, a partir de ahí veremos la situación con los alemanes", detalló.





Y cerró: "Con este jugador si lo vendemos, ya es más que suficiente. No tenemos necesidad de vender más. No tenemos ningún interés, pero tenemos grandes jugadores. El problema es lo que te quieren comprar, porque ofrecen millones y vos no le podés cortar la carrera".