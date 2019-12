Pedradas y golpes se produjeron en distintos barrios

Jueves, 05 de diciembre de 2019

En un primer episodio un joven arremetió a piedrazos contra una casa. En otro hecho, mujeres se trensaron con policías para evitar el arresto de un sospechoso. Agentes terminaron con mordidas y hasta el móvil de una radio habría sido atacado. Todo quedó filmado.





La ciu­dad de Co­rrien­tes fue es­ce­na­rio de he­chos de vio­len­cia, uno de los cua­les se pro­du­jo el fin de se­ma­na y otro ayer.



Con res­pec­to a un pri­mer he­cho, es­te fue co­no­ci­do gra­cias al si­tio es­pe­cia­li­za­do Po­li­cí­as Tra­ba­jan­do, que di­fun­dió un vi­deo en el que se pu­do ver a un mu­cha­cho ata­can­do a pie­dra­zos una ca­sa. En ese sen­ti­do, el me­dio men­cio­na­do in­di­có que to­do ocu­rrió du­ran­te el sá­ba­do, en el ba­rrio La Olla. Se­gún se di­jo el pro­ta­go­nis­ta del vi­deo es un jo­ven co­no­ci­do co­mo “El ne­gri­to Ángel”, a quien se lo pue­de ver eu­fó­ri­co aga­rran­do pie­dras y ti­rán­do­las con­tra una vi­vien­da. Se­gún in­di­có la men­cio­na­da fuen­te, den­tro de la vi­vien­da ha­bía tres ni­ñas cu­yos gri­tos se po­dí­an es­cu­char en el ma­te­rial au­dio­vi­sual.



El mo­ti­vo del he­cho no se co­no­ció aun­que se in­di­có que apa­ren­te­men­te el su­je­to vio­len­to es adic­to de las dro­gas y has­ta ten­dría an­te­ce­den­tes de­lic­ti­vos.





Asi­mis­mo se sos­tu­vo que no se­ría el pri­mer epi­so­dio pro­ta­go­ni­za­do por el mu­cha­cho y que apa­ren­te­men­te con­ta­ría con la “pro­tec­ción” de fa­mi­lia­res, pa­ra que pue­da sa­lir im­pu­ne. Lo cier­to es que en el vi­de­o, se pu­do ver que una mu­jer in­ten­ta­ba ha­cer que el jo­ven de­sis­ta de su ata­que con­tra la ca­sa ve­ci­na, em­pu­ján­do­lo y for­ce­je­an­do con el agre­sor.

Ayer se pro­du­jo otro epi­so­dio de vio­len­cia en el que fue de­te­ni­do un sos­pe­cho­so. Des­de la Po­li­cía se ex­pli­có que du­ran­te la ma­ña­na se re­gis­tra­ron lla­ma­das al 911 dan­do cuen­ta de la pre­sen­cia de un la­drón que ha­bría in­ten­ta­do vio­len­tar un au­to­mó­vil que es­ta­ba por ave­ni­da San­ta Ro­sa. Es así que efec­ti­vos de la Pa­tru­lla Mo­to­ri­za­da fue­ron has­ta el si­tio y de­mo­ra­ron a un jo­ven, quien te­nía las mis­mas ca­rac­te­rís­ti­cas que el la­drón des­crip­to en las lla­ma­das te­le­fó­ni­cas. No obs­tan­te, cuan­do in­ten­ta­ban lle­var­lo a la co­mi­sa­rí­a, se in­di­có que in­ter­ce­die­ron va­rias per­so­nas, ma­yor­men­te mu­je­res. Jus­ta­men­te el mo­men­to fue fil­ma­do y di­fun­di­do por Ra­dio Su­da­me­ri­ca­na, cu­yo mó­vil es­ta­ba es­ta­cio­na­do fren­te a don­de se re­a­li­za­ba la de­mo­ra. En las imá­ge­nes se pue­de ver que dos mu­je­res for­ce­je­a­ron con va­rios agen­tes, pa­ra in­ten­tar evi­tar el tras­la­do del jo­ven sos­pe­cho­so. Asi­mis­mo el cro­nis­ta in­di­có que tam­bién, des­de una es­qui­na, al­gu­nas per­so­nas arro­ja­ron pie­dras con­tra los agen­tes y el mó­vil que cu­bría to­do lo ocu­rri­do. Fi­nal­men­te el su­je­to fue lle­va­do a la sec­cio­nal.

Te­nía dos pe­di­dos de cap­tu­ra, in­di­có el in­for­me. Tam­bién, se de­ta­lló que uno de los agen­tes fue mor­di­do.