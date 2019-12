Juraron los diputados y Massa es presidente de la Cámara baja

Jueves, 05 de diciembre de 2019

En la sesión preparatoria les tomaron juramento a los legisladores electos en octubre, que asumirán el próximo 10 de diciembre





La Cámara baja empezó a formalizar a partir de este mediodía su nueva conformación con la jura de los 130 nuevos diputados y un delicado equilibrio de fuerzas entre los bloques del Frente de Todos y de Cambiemos que debutará a partir del 10 de diciembre con la discusión del primer Presupuesto del presidente electo, Alberto Fernández.



Pasadas apenas las 13 y conducida por el diputado Gonzalo Del Cerro, comenzó la sesión preparatoria en la que prestan juramento los legisladores que resultaron electos en octubre pasado y además se votarán a las nuevas autoridades de la Cámara baja.



La orquesta de cámara del Congreso entonó las estrofas del himno nacional. Mientras en los balcones del recinto se podía ver a muchos militantes, allegados y a familiares de los legisladores que prestarán juramento.



El primero en jurar fue el diputado Martín Antonio Verón Garay. Luego le tocó el turno a un cuarteto, entre los que estaba Mónica Frade, quien entre otras cosas, juró por “la humanista Elisa Carrió”. Desde los palcos bajaron algunos comentarios y silbidos.







A su turno, los diputados electos Sergio Massa, Cristina Alvarez Rodríguez, Carlos Castagneto, Andrés Larroque y Graciela Camaño, juraron –los cinco– al mismo tiempo. Tras el “sí juro” los aplausos colmaron casi la totalidad del recinto.







La legisladora de Almirante Brown, María Rosa Martínez, juró “por los 30 mil que aún caminan entre nosotros” y la diputada electa Florencia Lampreabe por “Néstor (Kirchner), Cristina y la militancia”.



Junto a ella, también prestó juramente Máximo Kirchner, quien utilizó una frase de la canción “Ya nadie va a escuchar tu remera”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: “En este día y cada día. Sí juro”. Los aplausos volvieron a retumbar dentro del recinto.





Posteriormente le tocó el turno a María Lujan Rey, madre de Lucas Menghini Rey, el joven que fue encontrado dentro de la formación del Sarmiento 57 horas después del accidente que terminó con la vida de 52 personas. Ella juró "por las víctimas de la corrupción”.



Varios fueron los que además de por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, juraron también por los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner. Como el caso de Paula Penacca: “Por la memoria de Néstor, la lealtad a Cristina, sí juro”.



A su turno, Victoria Donda, quien llevó una foto de Lucía Pérez, juró por: “Las víctimas de femicidios, contra la clandestinidad, sí juro". Y concluyó: "Será ley”.



Santiago Igon (Chubut) juró “por los trabajadores que perdieron su trabajo, por Chubut y por Santiago y Rafael”.







La salteña Lía Verónica Caliva, presidente de la Fundación Entre Mujeres, también juró de una manera muy particular por la cantidad de personas que nombró: “Por Manuel Belgrano, Martín Miguel de Guemes, Juana Azurduy, por Otto Vargas, por René Salamanca, por Evita y el Che, por quienes luchan por tierra, techo y trabajo, por mis hermanas y hermanos de pueblos originario salteños, porque será ley, porque vivas y libres nos queremos, sí, juro”.



Una vez que juraron los 130 diputados electos, tomó la palabra Máximo Kirchner para proponer a Sergio Massa como presidente de la Cámara haciendo un repaso de su relación en la política: “Lo conozco hace 15 años, diría que desde que llegó Néstor a la Presidencia en 2003. Estuvo frente a la Anses hasta 2007, quien fuera intendente de Tigre, quien fuera también jefe de Gabinete de la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo conozco desde hace mucho tiempo. He compartido muchos momentos, políticos e íntimos, que mucha veces se daban por aquellos años. También, a veces, las prácticas políticas, nos hizo recorrer diferentes caminos que de alguna manera u otra más allá de las responsabilidades derivaron en la llegada de un plan económico que trajo a la Argentina nada de lo que había sido prometido en campaña y si mucha tristeza, desesperanza y desilusión”.





Y continuó: “Nos volvimos a reencontrar después de mucho tiempo, volvimos a conversar, incluso en muchas sesiones tuvimos visiones diferentes pero no perdimos la capacidad de diálogo. Siempre tuvimos en claro que era una herramienta necesaria a medida que cada política económica propagaba las consecuencias sobre la mayoría de la sociedad. Y creo que deja todo un aprendizaje a propios y a extraños más todavía aún a quienes integran y me acompañan hoy en la bancada”.



“En nombre de cada uno y cada una de ellas y en virtud también de esta diversidad que podemos presentar como bloque que proviene de una arquitectura electoral trabajada, discutida, debatida, ardua muchas veces. Creo que esa arquitectura electoral hoy empieza a tomar con la llega a la presidencia de Sergio Tomás Massa la dimensión institucional y la responsabilidad que él ahora requiere”,sostuvo el presidente del bloque del Frente de Todos.



Máximo Kirchner completó: “El trabajo que seguramente tendrá conduciendo no sólo con quienes compartió el frente electoral y las listas sino siendo el presidente de todos y todas en esa cámara, como lo ha sido Monzó. Creo que tiene un gran desafío por delante, más allá de las ubicaciones. Propongo formalmente al diputado electo Sergio Tomás Massa como presidente de esta honorable Cámara de Diputados".



El presidente del Interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, apoyó la designación de Sergio Massa: “La única forma de terminar con la grieta es que funcionen los poderes según lo establece la Constitución, respetándonos unos con otros”.



“Van a tener en nosotros no a un enemigo, van a tener adversarios que nos hacemos cargo de la responsabilidad que nos tocan. Pero advertimos también que sólo si todos se hacen cargo del pedacito de pasado sobre el que se ha tenido responsabilidad se podrá construir un país para todos”, indicó



También se eligieron las vicepresidencias primera, segunda y tercera, para las cuales quedaron designados Álvaro González, José Luis Gioja y Alfredo Cornejo, respectivamente.







Los cargos de secretarios parlamentarios y administrativos fueron propuestos por Máximo Kirchner y aprobados por la Cámara. Rodrigo “Rodra” Rodríguez será el nuevo secretario administrativo, es decir, manejará la caja. El actual diputado -se le vence el mandato el 10 de diciembre- será el encargado de firmar las designaciones, viajes y trámites de sus colegas.





Como prosecretaria Administrativa quedará Florencia Romano, que ocupa el cargo actualmente y responde a Emilio Monzó. Asimismo, Eduardo Cergnul, hombre cercano a Massa y apoderado del Frente Renovador, ocupará el rol de secretario Parlamentario -reemplaza a Eugenio Inchausti- y Marta Luchetta continuará como prosecretaria Parlamentaria, en donde se encuentra desde el 2002.