En Goya, Valdés inauguró la comisaría 2ª de la Mujer y del Menor

Miércoles, 04 de diciembre de 2019

El gobernador Gustavo Valdés, esta mañana en la Ciudad de Goya, junto al intendente Ignacio Osella, dejó inaugurada la Comisaría 2ª de la Mujer y del Menor, ubicada en el barrio Sarmiento.





El mandatario Provincial arribo a la ciudad alrededor del mediodía, y realizó el tradicional corte de cinta en la nueva dependencia policial, situada en calle Carabela, entre Guido Spano y Peñaloza.



Al momento de expresarse, el gobernador Gustavo Valdés, reflexionó que “la problemática de género no es una cuestión que simplemente nos toca de lejos, la violencia a las mujeres es mucho más cercana”, y sobre este punto reflexionó que “cuando comenzamos a trabajar con la línea 911 de la ciudad de Corrientes, abordamos con mayor intensidad el problema”.



En este contexto, el Gobernador anunció que Goya tendrá también la línea 911, que se estará poniendo a disposición para la zona y todos sus alrededores.



“Muchas veces pensamos que las llamadas que recibe la Policía son más de accidentes o de delitos, que también son un problema, pero la mayoría de los casos son de violencia de género”, sostuvo Valdés y agregó que “la denunciada, generalmente, llega por un pedido auxilio que viene de adentro de la casa, pero en otras veces vienen de un vecino que está mirando o escuchando lo que pasa al lado”.



Asimismo, el mandatario consideró que “para que hombres y mujeres podamos entendernos debe existir una buena relación de convivencia y respeto, estamos a tiempo de detener la violencia de género, que en muchos casos derivan en femicidios, y para eso el Estado debe que tener una alerta temprana, y trabajar en diferentes cuestiones”.



Al recordar sus pasos como Ministro de Gobierno, Valdés indicó que “queríamos poner más dependencias policiales, pero nos encontramos que en éstas no habían comisarias, porque no se permitía el acceso de mujeres a la institución policial, entonces comenzamos a incorporar un 50% de mujeres y 50% de hombres”.



“Hoy podemos ver que esa política acertada nos permite tener personal femenino para destinar a esta jefatura, porque uno puede demorar 6 meses en hacer una comisaría pero se tarda más de 10 años formar el recurso humano que esté preparado para resolver la problemática”, remarcó el jefe de Ejecutivo Provincial haciendo referencia a la necesidad de igualdad de género.



Además, puso de relieve el “gran esfuerzo” que realiza del Gobierno de la Provincia, con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, y la Municipalidad, con respecto a resolver este flagelo.



Para finalizar con su discurso, el Gobernador manifestó: “Ante esta segunda comisaría, a cargo del comisario Pérez, les pido a quienes desempeñarán cargos en ella que tengan predisposición al trabajo, dedicación, y fundamentalmente que escuchen a las mujeres, que las atiendan y entiendan”, y añadió que espera “que realmente juntos como una sociedad, de hombres y mujeres, podamos vivir en armonía, por esto trabaja la Provincia de Corrientes”.







Osella: “Esto suma gran alegría porque las cosas se van haciendo y cumpliendo”



Por su parte, el intendente de Goya, Ignacio Osella declaró que “buscar erradicar la violencia de género era un reclamo que teníamos hace mucho tiempo, por lo que firmamos un convenio con el gobierno Provincial para avanzar en esta obra importante para la zona”.



De esta manera, el Jefe Comunal brindó su agradecimiento al Ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, que “respondió al pedido de inicio de la obra y de finalización de la misma”. Y continuó: “Esto suma gran alegría porque las cosas se van haciendo y cumpliendo”.



Osella, utilizó la oportunidad para destacar que el municipio se encuentra trabajando en la ejecución de un polideportivo, y en la pavimentando la calle Mendoza en articulación con la Provincia.



Además, Osella se dirigió a Gustavo Valdés y le pidió colaboración a la Provincia para “hacer una escuela de oficio para quienes están sin trabajar y estudiar”.



“Con la Provincia trabajamos como equipo de gente que trabaja por la gente, cada uno de nosotros cumple sus funciones, sus roles, que es lo más importante y hacerlo bien”, recalcó el Intendente de Goya y, para finalizar, dijo que “no tenemos que dejar que este equipo pare nunca, nuestra municipalidad es eso, trabajo permanente y lo mismo pasa con la Provincia”.



Presencias



Valdés estuvo acompañado del intendente de Goya, Ignacio Osella; de los ministros de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Industria, Trabajo y Comercia, Raúl Schiavi; y de Desarrollo Social, Adán Gaya.