El gobernador insiste con un proyecto para aumentarse el sueldo a $ 350.000

Miércoles, 04 de diciembre de 2019

Podría aprobarse el jueves. Mientras, el Gobierno negocia con docentes paritarias y clausula gatillo para garantizar las clases en 2020.





En la última sesión del año, la Legislatura de Chubut podría aprobar la polémica iniciativa que incrementará el sueldo del gobernador Mariano Arcioni y de sus funcionarios, luego de meses del duro conflicto con docentes y estatales.



El mandatario percibe $ 55.000 mil por mes y de aprobarse el proyecto pasaría a a cobrar $ 350.000. El pedido de aumento lo envió el Poder Ejecutivo en septiembre, en plena crisis provincial lo que causó una importante polémica, pero quedó "cajoneado". Ahora los diputados podrían aprobarlo en la última sesión de 2019.



El texto plantea un incremento al mandatario en un esquema retroactivo al 1° de julio de este año y aumentos para toda la planta política, que incluye funcionarios y secretarios provinciales.



Cabe recordar que Arcioni envió un proyecto de aumento de sueldos cuando la provincia estaba en una crisis financiera que no le permitía pagar los sueldos en tiempo y forma.



Además, se llevaba a cabo un paro docente que llegó a las 17 semanas y que se solucionó recién hace 15 días en que los maestros decidieron volver a las aulas. El "pago escalonado" que implementó el gobierno aún continúa pero con plazos más acotados. De todas maneras el sindicato de los trabajadores docentes advirtió que si el gobierno no paga los aumentos de paritarias y la clausula gatillo corre peligro el inicio de las clases en 2020.



En la provincia, una cifra no determinada de alumnos no tiene clases desde las vacaciones de invierno, algunos incluso desde antes por problemas edilicios, por los paros que se actualizan por semana. Según el Ministerio de Educación provincial, hubo en promedio solo 65 días de clases por las extensas medidas docentes.



A principios de noviembre, el descuento de los días de huelga de octubre a los docentes generó una protesta frente a la Casa de Gobierno de Rawson, que finalizó con incidentes y una huelga nacional convocada por CTERA.



Ahora, los gremios analizan la propuesta del Gobierno para pagar el aumento salarial correspondiente a la cláusula gatillo del tercer trimestre con los haberes de noviembre. Y el 11 de diciembre, la mesa provincial gremial docente se reunirá con representantes del Ejecutivo para definir la situación.



Además, la Legislatura del Chubut dio un paso histórico sobre la democratización de la Justicia. Aprobó por unanimidad la ley de Juicio por Jurados que comenzará a aplicar en la Provincia a partir del 1 de enero de 2021.



La iniciativa fue impulsada por el diputado Adrián López de Chubut Somos Todos y Eduardo Conde de Cambiemos, pero contó con la participación de diversos Colegios de Abogados, la Defensa Pública, el Superior Tribunal de Justicia y la Asociación de Magistrados, entre otros.



López explicó que el Juicio por Jurados se constituirá cuando se juzguen delitos como "homicidio simple, homicidio calificado, abandono de persona, promoción de la prostitución y de menores, reducción a la servidumbre, homicidio en caso de robo, secuestro extorsivo e incendio contra la administración pública".



El cuerpo estará compuesto por 12 jurados y dos suplentes que se encargarán de declarar culpable o inocente a un imputado en delitos que tengan un piso de prisión de 14 años.



"El juicio se llevará a cabo en la jurisdicción donde ocurrió el hecho, salvo en aquellos casos excepcionales donde el tema sea de extrema sensibilidad para la sociedad y que esto pueda generar amenazas contra los jurados", afirmó López.