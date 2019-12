A Racing le surgió un competidor por Sampaoli Miércoles, 04 de diciembre de 2019 El casildense ya tendría decidido irse del Santos y Milito lo quiere para reemplazar a Coudet. Sin embargo, no es el único club interesado en contratarlo.



Aunque todavía no habló públicamente, Jorge Sampaoli es el preferido de Diego Milito para reemplazar a Eduardo Coudet en Racing y lo demostró viajando a Brasil para reunirse con él, pero en las últimas horas el exDT de la Selección argentina aparece en el radar del Palmeiras, otro de los poderosos de Brasil que acaba de despedir a Mano Menezes y ya se fijó en el actual entrenador del Santos, de gran campaña en el Brasileirao.



Más allá del mal recuerdo que dejó el casildense en el hincha argentino en su paso por la Selección, la realidad es que a nivel clubes y también en Chile siempre le fue bien y de parte de La Academia es todo un desafío y una gran inversión ir a buscarlo.



De la mano de Sampaoli, Santos está segundo solo por detrás del campeón Flamengo y con dos partidos por disputarse ya alcanzó la mayor cantidad de puntos de toda su historia en el torneo más importante de Brasil. De todas formas, la decisión del DT sería irse del Peixe y Racing está a la expectativa y decidido a hacer el esfuerzo económico para contratar a un DT de primer nivel de cara a la Copa Libertadores del año próximo.



Incluso, según trascendió parte del dinero que el club tenía pensado gastar en remodelaciones en el Cilindro para ser sede de la Copa América 2020 lo invertiría en el entrenador teniendo en cuenta que finalmente no será una de las sedes como se preveía. También está claro que en Brasil se manejan otros números y habrá que esperar la decisión de Sampaoli una vez que termine el torneo.