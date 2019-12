Angelici se puso firme con Riquelme y respondió todo Martes, 03 de diciembre de 2019 El máximo dirigente de Boca tocó varios temas que no pudo evitar responder tras las afirmaciones del ídolo xeneize el pasado sábado en la Bombonera.



El pasado sábado 30 de noviembre los hinchas de Boca Juniors vivieron una situación difícil de procesar para la idolatría que sienten por Juan Román Riquelme: les obligaron a tirar las caretas de Román para poder ingresar a la Bombonera a ver el duelo con Argentinos Juniors.



Enterado de la situación, el propio Riquelme le tiró varios palos al oficialismo, al cual acusó de ser el artífice de la medida que tuvo efecto en cada control previo a las entradas al estadio Alberto J. Armando.



Daniel Angelici, aún presidente del club, recogió el guante rápidamente y criticó con dureza al candidato de la oposición en la lista que encabeza Jorge Amor Ameal: «No vino en cinco años al club y justo apareció en este partido».





«La careta de Román fue por un tema del Comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, no depende de nosotros», aseguró Angelici en su charla con la mesa de Fox Sports Radio.



«Román miente cuando dice que lo obligué a retirarse en Argentinos. Dentro de la cancha fue lo mejor que vi, pero si me ponen entre Riquelme y Boca, siempre elijo a Boca«, agregó con total firmeza en sus palabras.



Además, Angelici se mostró sorprendido por las versiones que surgieron en torno al momento de la votación y la indumentaria y/o tatuajes de los hinchas que podrían impugnar el voto por tratarse de un «voto cantado» en las elecciones del 8 de diciembre.



«¿De dónde salió que no se puede ir a votar con la camiseta de Boca? ¿Cómo no se va a poder? Es una remera de Boca», justificó el dirigente y le restó importancia al apellido que tenga en la espalda.