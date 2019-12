Dictaron procesamiento por trata de personas en Paso de los Libres

Martes, 03 de diciembre de 2019

El juez federal Gustavo Fresneda dictó los procesamientos sin prisión preventiva de Pedro Norberto Sánchez y Ramón Antonio Dos Santos, acusados de formar parte de una banda dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.



La resolución se produjo tras un pedido realizado por los fiscales Aníbal Fabián Martínez, Carlos Schaefer, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, responsables respectivamente de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).



Dos Santos fue procesado en carácter de coautor, mientras que Sánchez en calidad de partícipe primario en el marco de la causa principal mediante la cual una organización, conformada por al menos 17 personas, fue elevada a juicio acusada de explotar al menos a 38 mujeres en situación de vulnerabilidad - una de ellas menor de edad- en tres prostíbulos ubicados en dicha localidad correntina. Entre los imputados en ese tramo de la pesquisa se encuentran el ex fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont, dos abogados de la matrícula y un ex comandante de la Gendarmería Nacional.



En su fallo, el juez señaló que Pedro Norberto Sánchez “habría facilitado el local denominado Roxi, luego también llamado Puro Movimiento, para que se acogiera y se efectivizara la explotación sexual de las mujeres, no solo a sabiendas de que se realizaría aquella actividad, sino incluso teniéndola en miras y con claros fines de lucro”. Siguiendo con esa línea, el local, que se presentaba bajo la apariencia de un bar, habría funcionado como un prostíbulo y bajo sus directivas, con la finalidad de llevar a cabo la explotación sexual de una cantidad indeterminada de mujeres hasta que el 30 de agosto de 2011, cuando Sánchez fue privado de su libertad en el marco de otra causa. Sin embargo, el local Roxi continuó en pleno funcionamiento hasta el 2016, pero a cargo de su pareja Rosana Rodríguez, quien desde entonces habría contado para ello con la ayuda de sus hermanos. Cabe destacar que Sánchez fue condenado en mayo de 2013, en el marco de una causa por el delito de lavado de dinero.

Según la decisión del juez Fresneda, la participación de Sánchez habría sido “indispensable” para su comisión, ya que sin su aporte el resto de los miembros de la organización no hubieran podido perpetrar la actividad delictiva, de la que incluso se ha visto beneficiado económicamente. Además, el magistrado resaltó que en ese prostíbulo se llevó adelante la explotación sexual de al menos diez mujeres de manera ininterrumpida hasta el 10 de enero de 2016, quienes fueron previamente captadas, trasladadas y luego sometidas a tal fin.