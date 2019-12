Nacho Fernández se desgarró y no jugará el clásico con San Lorenzo Martes, 03 de diciembre de 2019 El mediocampista será baja en el equipo de Marcelo Gallardo





Los estudios médicos que le realizaron a Nacho Fernández confirmaron lo que se presumía. El volante sufre un microdesgarro en el aductor derecho. La lesión se produjo en el cuarto de hora final del partido con Newell’s y no pudo ser reemplazado porque ya se habían hecho los tres cambios. Momentos de antes de hacer la última modificación, Gallardo le preguntó a Nacho si estaba para seguir y el jugador asintió.



De esta manera, Fernández está descartado para el clásico del domingo ante San Lorenzo por la Superliga y es muy probable que tampoco pueda jugar la final de la Copa Argentina ante Central Córdoba, el viernes 13, en Mendoza.



Para esa fecha no se habrán cumplido las tres semanas de rigor que suele requerir un desgarro, aunque el cuerpo médico irá evaluando la evolución del jugador.





Ahora el pronóstico más optimista es que al menos pueda estar en el banco para emplearlo algunos minutos, si es necesario. La Copa Argentina es la única vía que le queda a River para acceder a la fase de grupos de la Libertadores 2020