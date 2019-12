La Provincia otorgó personería jurídica a instituciones y entregó nuevamente bienes de capital

Martes, 03 de diciembre de 2019

En pos de darle valor a las iniciativas familiares y/o personales, el mandatario provincial presidió este mediodía una nueva ceremonia en el marco del programa Emprendedores Somos Todos. En la oportunidad, se efectuó la formalización jurídica de distintas asociaciones y se entregaron diversas herramientas de trabajo a beneficiarios del plan provincial.



El acto tuvo lugar pasado el mediodía en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, con la presencia –además- del ministro de Justicia, Buenaventura Duarte; la directora de Comercio –y coordinadora del Programa-, Lourdes D`Arrigo; el titular de Obras Públicas, Claudio Polich y referentes de la FEC, entre otros.



En este contexto, se realizó la entrega de personería jurídica a diferentes instituciones del interior provincial: la Asociación de Prestadores de Servicio Unión 3 de Esquina; la de Guías de Pesca de Empedrado; la de Artesanos de Ituzaingó, y la de Guías y Promotores Turísticos de Loreto.



Seguidamente, 12 beneficiarios recibieron bienes de capital para potenciar el desarrollo de sus correspondientes emprendimientos y productos, como Alejandra Bizzarro de Ituzaingó, quien recibió una impresora multifunción para personalizar tazas, remeras y demás artículos; y Karen Fernández de Santo Tomé, quien recibió una palitera Yanis para realizar helados artesanales. Además emprendedores de Bella Vista, Lavalle y Capital también fueron beneficiados con distintos elementos en rubros como el textil y el gastronómico.



Gobernador Valdés



Al momento de expresarse, el gobernador Gustavo Valdés, destacó que su intención es “continuar con este programa el año que viene, recorriendo la provincia a lo largo y a lo ancho del territorio”.



En este contexto, continuó: “Nuestra intención es encontrar emprendedores y darles fuerza mediante elementos para que salgan adelante, como digo yo, no darles el pescado sino la caña de pescar, es esa la posibilidad que les brinda este programa”.



Seguidamente, el jefe del Ejecutivo agradeció especialmente a la Federación Económica de Corrientes al considerar que “han realizado una muy buena tarea”. “Podemos articular en forma eficiente los recursos de nuestro estado provincial para darle una mano a los emprendedores en las cosas que necesitan, y esto me llena de orgullo”, manifestó, añadiendo.



Además, Valdés resaltó que esta iniciativa se encuentra subordinada a las acciones del Ministerio de Justicia que “nos brinda la posibilidad de generar una empresa en tan sólo 48 horas, a través de internet”.



“Si tenemos el cascarón jurídico, tenemos la posibilidad de conseguir las máquinas y apostar, creo que debemos jugar también con esa fuerza que tienen ustedes para que Corrientes salga adelante”, recalcó el mismo.



“Hay que apoyar los proyectos personales”, agregó, a la vez que deseó “que el 2020 sea mejor y próspero para todos”.



Walter Chávez



Sobre el acontecimiento, el intendente de Bella Vista, Walter Chávez, sostuvo que “es una gran satisfacción poder acompañar en esta oportunidad por el beneficio que nuevamente van a recibir este gran parte de los emprendedores, no sólo por Bella Vista, sino de otras ciudades de la provincia de Corrientes”.



Además, el jefe comunal utilizó la oportunidad para destacar el programa, que en el caso de Bella Vista es tercera vez que emprendedores de la localidad recibieron beneficios.



El intendente puso el acento en que Emprendedores Somos Todos “es un programa de fortalecimiento que busca afianzar la posibilidad de trabajo genuino, tanto en Capital como en el interior”.



Para finalizar, Chávez agradeció al Gobernador porque “realmente siempre está presente cuando necesitamos, trabaja con la gente del interior y las ayuda a potenciarse por sobre todas las cosas”.