Macri le mandó un mensaje a Fernández: “Vamos a ayudar, pero no nos vamos a callar” Lunes, 02 de diciembre de 2019 Se reunió con simpatizantes argentinos en la capital española, entre ellos el actor Luis Brandoni, en el marco de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas.





“Nunca más nos vamos a callar, nunca más vamos aceptar que nos lleven por delante. Estamos para colaborar pero siempre estamos para poner por delante los valores en los que creemos”, dijo este lunes en Madrid el presidente Mauricio Macri en un encuentro con argentinos residentes en España.​



Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos

En el patio interno de una agencia de publicidad sobre la calle Doctor Fourquet del barrio de Lavapies, la calle cercana al Museo Reina Sofía sembrada de galerías de arte donde se organizó el encuentro, lo esperaban unas cincuenta personas.



Fue su ultima aparición pública como presidente ante argentinos que viven en España. Allí lo recibió Luis Brandoni, el actor que está presentando en Madrid la obra de teatro dirigida por Juan José Campanella Parque Lezama y que fogoneó las marchas organizadas en España para apoyar la reelección de Macri en las elecciones de octubre.





“Estamos todos acá, queriendo ayudar todo lo posible a la etapa que viene, pero también teniendo claro que nunca más nos vamos a callar”, insistió el presidente.



Sonriente, aunque agotado y con la mirada fatigada, Macri cerró así, rodeado de compatriotas, una jornada intensa que comenzó antes de las ocho de la mañana, cuando su vuelo aterrizó en la base aérea Torrejón de Ardoz, a unos 2o kilómetros del centro de la ciudad. Allí lo esperaba el embajador argentino en España, Ramón Puerta, para acompañarlo a la residencia diplomática de la Argentina donde Macri se alojó.



Vino a participar en la apertura de Cumbre del Clima de las Naciones Unidas​, que se celebra en Madrid hasta el 13 de diciembre, y en la que el presidente se comprometió a que la Argentina, para 2040, generará energía libre de emisiones de gases de efecto invernadero.



Almorzó junto a otros cincuenta jefes de Estado con el presidente en funciones español y anfitrión de la cumbre, Pedro Sánchez, y luego de participar en algunos encuentros bilaterales, asistió a la recepción que el rey Felipe VI y la reina Letizia ofrecieron en el Palacio Real a los jefes de Estado y de gobierno que participan de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.



“Todo lo que hicimos no fue en vano. Sé que todos esperábamos otro resultado pero hay momentos en los que hay que dar un pequeño paso atrás para volver a ir hacia ese país del futuro, de la integración con el mundo -dijo Macri-. Si nos mantenemos juntos y convencidos de lo que estamos haciendo, esto va a continuar en la dirección de ese país con más inclusión y más respeto para todos. Como siempre, sí se puede. Más vale que se puede.”



“Tenemos el país es paz, se va a hacer la transición en paz y esto recién empieza -dijo Brandoni, luego de abrazarse con Macri-. Tenemos mucho por delante y por suerte tenemos un hombre joven, convencidísimo como nunca en su vida de que hay que seguir trabajando".



El presidente al que le queda una semana en el gobierno se entregó luego, mansamente, a la liturgia de las selfies. “Tengo media hora. Hagámoslas. Sólo les pido que vengan ya con la cámara del celular lista así no nos quedamos tanto tiempo abrazados y esperando”, bromeó.