Cristina Kirchner: "A mí me va a absolver la historia" Lunes, 02 de diciembre de 2019 "Seguramente la condena está escrita, pero a mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia", dijo la vicepresidenta electa al cerrar su declaración ante el Tribunal Oral Federal 2.



Cristina Kirchner pidió una botella de agua, la que acostumbra a tomar de bajo contenido en sodio, y comenzó su declaración indagatoria de casi cuatro horascuestionando con dureza al tribunal oral que este lunes rechazó nuevamente que sus dichos fueran televisados en vivo.



La ex presidenta habló del “lawfare”, de la persecución política y judicial que padeció y de la necesidad del gobierno de traer de vuelta al FMI para lo que se necesitaba, según dijo, “tenerme aquí sentada”.



“Había que condenar un gobierno, el de Néstor Kirchner, había que traer de vuelta al FMI y para eso había que convencer que el que les pagó, el que nos desendeudó era un chorro”. “Por eso es que hoy estoy sentada acá”.



“Seguramente la condena está escrita, pero a mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia”, esa fue la frase final que cerró la declaración ante el Tribunal Oral Federal 2.



Cristina fue aplaudida. Jamás se escucharon aplausos tras una indagatoria. Y esos aplausos fueron más fuertes cuando el presidente del tribunal le preguntó si iba a contestar preguntas. La respuesta de la ex mandataria: “Ustedes son los que tienen que contestar preguntas”.



La negativa del tribunal a la transmisión en vivo motivó una encendida crítica de la ex mandataria y además una tensa situación que se vivió en la sala del juicio. “Si alguien tenía dudas de la existencia del lafware, la lectura del rechazo del recurso de la transmisión es una clase práctica del lawfare en Argentina llevado a cabo por este tribunal”.



“Este juicio forma parte del lawfare, un plan orquestado de persecución del gobierno”, de Mauricio Macri, comenzó la ex presidenta su declaración ante el Tribunal Oral Federal 2 que la juzga junto a otros 12 acusados.



Y subrayó: "Ellos (por Cambiemos) endeudaron al país con Toto Caputo, con Federico Sturzenegger, pero para eso había que convencer que los que dimos la asignación universal por hijo y los que subsidiamos las tarifas éramos unos chorros , que nos robamos un PBI. Había que condenar a un gobierno, el de Nestor Kirchner, que desendeudó a un país del FMI, para que vuelva el FMI".



Dentro de unos días asumirá como vicepresidenta y ello fue una de las razones por las que pidió la difusión de su descargo, como en su momento se transmitió la acusación completa.