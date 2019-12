San Lorenzo ganó con un doblete de Gaich ante Patronato

02 de diciembre de 2019

El equipo de Monarriz le dio un triunfo a su gente en el último partido del año como local.





Cambió el aire en el Nuevo Gasómetro. Esa misma cancha que hace un par de fechas ardía de furia contra los propios por un presente inesperado despidió el año con aplausos y puños apretados. La levantada de San Lorenzo sigue con el interinato de Diego Monarriz, que se encamina para ser ratificado como entrenador estable.



El 2-0 de este domingo ante Patronato se construyó desde el doblete de Adolfo Gaich hasta las atajadas de Torrico para dejar más ahogado a los de Paraná, que ya cuentan diez jornadas sin victorias.



Hubo dos gritos en los que se resumió esta victoria. Dos cantos efusivos desde las tribunas fueron los que reflejaron lo que pasó en el Bajo Flores. “¡Vamos, vamos los pibes!”, se escuchó primero desde la popular. Es que los goles del Ciclón tuvieron la forma del envase de los más chicos del equipo.





Una fórmula juvenil y de Selección Sub 20 fue la que hizo enrojecer las gargantas de los cuervos en el primer tiempo: centro de Andrés Herrera y definición de Adolfo Gaich. Tres llegadas, dos tantos. Contundencia en el arco de enfrente para el local, que cuando tuvo la pelota fue punzante.



Dos muy buenas triangulaciones terminaron en el doblete del Tanque Gaich. Primero fue Juan Ramírez el que tocó con Herrera, para el posterior envío del carrilero. Después, un jugadón de Ángel Romero habilitó al pibe para que asistiera nuevamente al nueve, que acumula 5 goles en 23 presentaciones.





El resultado era engañoso promediando la primera parte. Y ahí fue cuando surgió el segundo grito de la hinchada: “¡Torriiiiico, Torriiiiico!”. El Cóndor desplegó sus alas y cubrió todo el arco de San Lorenzo con tapadas fenomenales, como en la época del 2013-2014.



El histórico arquero fue figura en un equipo que mostraba dos caras: una con la pelota y otra muy diferente sin ella. Patronato le provocó muchos dolores de cabeza al conjunto de Boedo, que sigue teniendo problemas en la zona del círculo central.





El esquema y la posición de los carrileros tiene que ver. Desde la llegada de Monarriz, la línea de 5 defensores quedó instalada. Cortar la hemorragia de derrotas era la premisa y dio resultado casi inmediato. Sin embargo, suele entregarle mucho espacio a sus rivales en el mediocampo. Es que cuando el balón está del otro lado, los defensores se forman de modo automático, aunque el adversario no haya todavía cruzado la mitad del campo.



Los de Paraná atacaron y lo hicieron bien. Tan bien que merecieron mayor fortuna. Pero Torrico se hizo enorme. Un cabezazo a quemarropa de Cristian Tarragona después de que el de Mathías Abero rebotara en el travesaño. Una pierna salvadora para cortar un centro picante. Dos voladas para neutralizar remates de Tarragona y de Abero. Y una volada para prohibirle el gol a una media vuelta de Gabriel Ávalos.



Una y otra vez, el arquero que volvió a la titularidad con el DT interino siguió demostrando que está más vigente que nunca. ¿Seguirá buscando a Fernando Monetti la dirigencia?





El San Lorenzo de cara sonriente, el que se impone cuando tiene la pelota, fue el que predominó después de la embestida de Patronato. Es que en el complemento, la visita aflojó considerablemente la intensidad. A tal punto que no generó más situaciones claras. Y el dueño de casa se sintió más cómodo.



Otra vez la fórmula Herrera-Gaich tuvo protagonismo. El defensor peleó, ganó y asistió una vez más al delantero, que en el intento por ubicarla contra un palo, terminó tirándola inexplicablemente afuera. Toqueteo de los Romero. Tenencia. Tiro libre de Oscar al poste izquierdo de Matías Ibáñez. Disparo de Angel que casi se le escurre al arquero del Patrón.



Ese final sí estuvo más acorde al resultado, a pesar de otra tapada genial de Torrico para evitar el descuento. Paradójicamente, el Ciclón hizo la diferencia cuando éste Patronato que no para de hundirse merecía algo más. Los goles se hacen o se salvan y San Lorenzo los hizo en un área y su arquero los salvó en la suya.