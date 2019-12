Boca Unidos perdió ante Defensores de Pronunciamiento Lunes, 02 de diciembre de 2019 El conjunto de la ribera trató de seguir en la cima de la Zona A, que hasta anoche compartía con Chaco For Ever. El tramo final fue de terror para el DT Daniel Teglia por la expulsión de Cristian 'el negro' Núñez, por lo que terminó el partido con 10 hombres.



Un gol del local de último minuto le significó una nueva derrota al plantel de la ribera que iba por el empate. Los dos tantos de Pronunciamiento fueron anotados por Mauro Siergiejuk y Nahuel Valenzuela, mientras que por Corrientes convirtió Martín Fabbro



Nueva derrota para Boca Unidos ante Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos). La de este domingo es la cuarta derrota de manera consecutiva en condición de visitante para el equipo de Daniel Teglia que jugó en inferioridad porque el tramo final ya lo hizo con 10 hombres, por la expulsión de Cristian ‘el negro’ Núñez, Martín Fabbro logró unos minutos antes el empate, pero en el final apareció Nahuel Valenzuela, cuando se cumplía el último minuto del tiempo regular y le entregó la victoria al equipo que dirige Hernán Orcellet.



El plantel entrerriano venía con una mala racha desde hace tiempo, figuran en su haber varios partidos sin ganar. Hacer alrededor de unas seis fechas que no conseguía titular alguna victoria y venia de cuatro empates consecutivos y terminó provocándole este duro golpe al equipo correntino, que además de perder, termina dejando escapar la oportunidad de convertirse en único líder de este Torneo Federal en la zona A. Luego de esta derrota, el liderazgo de la tabla de posiciones pertenece a Güemes de Santiago del Estero (tras ganarle en condición de local 3 a 0 a Chaco For Ever). Cabe recordar que dicho, la semana pasada había visitado Corrientes y había perdido en condición de visitante ante los aurirrojos y ahora vuelve a recuperar la punta del certamen.



Queda una fecha antes del receso, oportunidad en la cual Boca Unidos va a enfrentar a Douglas Haig de Pergamino. El partido se jugará el próximo fin de semana, en principio, sería el domingo con horario a confirmar, en el Leoncio Benítez.



Daniel Teglia no podrá contar para el encuentro con Cristian Núñez por su expulsión de hoy, aunque ya estará disponible Fernando Alloco que fue expulsado contra Guemes, por una fecha, y estará en condiciones de re aparecer.



LOS GOLES DE LA FECHA



Para el local Defensores de Pronunciamiento, convirtieron Maurto Siergiejuk a los 27' del Primer Tiempo y Nahuel Valenzuela, ya a los 46’ de la segunda mitad. Mientras que Martín Fabbro, apareció en escena a los 33’ del inicio en busca del triunfo que no pudo ser.