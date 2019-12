Ferro venció de local a Comunicaciones por 83 a 76

Lunes, 02 de diciembre de 2019

Ferro ganó 83 a 76 a Comunicaciones y logró su primer triunfo en Caballito. En el local, Hernández y Massarelli terminaron con 20 puntos cada uno. En la visita, Fierro fue la figura con 21 y 15 rebotes.





Ferro comenzó con un quinteto no habitual por las bajas de Thomas (esguince) y January (gastroenterocolitis). Con juego rápido, y con Valentín Bettiga con buena mano, el local puso las cosas 9-1 en dos minutos de juego. Reaccionó la visita que embocó sus primeros siete dobles en igual cantidad de intentos, pero enfrente Ferro seguía siendo eficaz y ganaba 18-8. La entrada de Fierro y Guerra le dieron otro aire a los dirigidos por Ariel Rearte que aumentó volumen de juego en la segunda mitad del cuarto. A pesar de esto, el local lideraba el tanteador 22-15 gracias a la vocación ofensiva de Hernández (siete puntos en el cuarto). Un triple de Spano volvió a poner luz de doce (29-17).



A pesar de la diferencia, los dirigidos por Laginestra no mermaron el juego. Fuertes en defensa, y rápidos en ataque, en tres minutos se pusieron 35-21 con Hernández y Bettiga haciendo un gran partido. Todo el equipo se potenciaba, en la mitad se llegó a una máxima de 17 (40-23) con el triple del juvenil Theo Metzger. Un Ferro con dos juveniles en cancha (Bettiga y Metzger), Orresta en la base, y Massarelli (10 puntos) y Hernández (11 puntos) haciéndose dueños del perímetro y la pintura respectivamente, mantuvo el ritmo de juego para cerrar 47-34 la primera mitad.



En el segundo tiempo la visita salió mejor, con cinco puntos de Gadson y seis de Crawford se puso a siete (53-46). El local estaba fallando, hasta que llegó un triple de Spano desde el córner izquierdo para sacar otra vez distancia de nueve, diferencia con la que se fue el tercer cuarto, con el local arriba 61-52. Fue un cuarto con más marca y menos goleo.



El último cuarto comenzó muy peleado, anotaban de uno y otro lado y eso hacía que Ferro siguiera arriba. Además, el local peleaba cada pelota en ataque de Comunicaciones como si fuera la última. La visita se apoyaba en su juego interno con Gadson y Fierro pero no era suficiente. Cuando quedaban 3:40 Ferro se quedó, por llegar a cinco faltas personales, sin su capitán, único pívot y goleador Kevin Hernández, y minuto más tarde misma situación para Valentín Bettiga, con las cosas 76-69 para los de Laginestra. Instantes después, Gerlero se fue en Comunicaciones y Marín en el local, y además, con seis libres seguidos y un triple de Gadson, los de Rearte se pusieron a tres (79-76) a falta de medio minuto para el final. En el cierre, dos corridas para dobles de Orresta y la tranquilidad y festejo se quedaron en Caballito en un partido que dominó el local de principio a fin, pero que en los últimos minutos, Fierro desde la línea con 17/18 en libres, pudo mantener a su equipo a flote, pero no suficiente ante la fuerza que hizo el equipo local.



Síntesis:



Ferro 83: Orresta 16, Massarelli 20, Marín 6, Bettiga 7, Hernández 20 (fi). Spano 10, Metzger 3, Gerhardt 1. DT: Hernán Laginestra.



Comunicaciones 76: Cequeira 5, Defelippo 0, Gerlero 3, Gadson 21, Crawford 15 (fi). Fierro 21, Guerra 2, Davis 2, Bortolín 7. DT: Ariel Rearte.



Parciales: 29-17, 47-34 (18-17), 61-52 (14-18), 83-76 (22-24).



Estadio: Héctor Etchart (CABA)



Informe: Prensa Ferro Foto: La Liga Contenidos