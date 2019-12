Salud Pública se sumó a la Campaña Anual de Retinopatía Diabética

Domingo, 01 de diciembre de 2019

Se trata de una iniciativa del Consejo Argentino de Oftalmología que busca prevenir, a través de los controles correspondientes, esta patología. Para evitarla, se recomienda llevar una dieta equilibrada, realizar de manera regular actividad física y hacerse chequeos clínicos y oftalmológicos.







El Ministerio de Salud de Pública de la Provincia, a través del Servicio de Oftalmología del Hospital Ángela Iglesias de Llano, realizó controles oftalmológicos en el marco de la Campaña Anual de Retinopatía Diabética. En este contexto, se realizaron los controles a personas mayores de 20 años en el horario de 8 a 12.



El jefe del Servicio de Oftalmología, Miguel Valdueza (M.N. N°90155), indicó que: “Estamos con la Campaña Anual del Consejo Argentino de Oftalmología, para la prevención de la ceguera por Retinopatía Diabética. Recordemos que la mitad de las personas que tiene Diabetes no lo saben, es por ello que los controles son fundamentales”.



Asimismo, informó que “la gente no debería quedar ciega por Retinopatía Diabética ya que es prevenible pero muchas personas llegan al punto de quedar sin visión por no realizarse los controles y tratamientos en tiempo y forma. Un tratamiento efectivo se da cuando no solo el paciente está comprometido sino también debe haber un compromiso del médico tratante”.



Por otro lado, sostuvo que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado a esta patología una pandemia, lo que significa que afecta a todos los continentes. En los lugares en donde menos afecta son en los países que mantiene una dieta más natural, como por ejemplo algunas islas de África. En donde más afecta son en los países y ciudades que consumen más alimentos procesados, azucares y grasas”.



Informó que “con estas campañas podemos decir que en la Provincia hemos tenido resultados positivos en cuanto a que la población va tomando conciencia sobre la patología. Más del 10% de la población padece Diabetes, es por ello que debemos recordar e insistir a la comunidad que la dieta que lleven sea sana, además de realizar actividad física de manera regular”.



Aconsejó que “para una buena calidad de vida es necesario que las personas se realicen una vez por año controles clínicos y oftalmológicos, además de recurrir a un nutricionista para tener una dieta equilibrada”, concluyó.



Servicio de Oftalmología



El Servicio de Oftalmología del Hospital Ángela Iglesia de Llano, dependiente del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, es un centro de referencia de la región. En septiembre de este año, el gobernador Gustavo Valdés inauguró obras de ampliación y refuncionalización en ese sector. En ese ámbito, el titular de Salud Pública, Ricardo Cardozo, remarcó: "Este sector de Oftalmología es el mejor de su clase en el ámbito público, somos referentes en el nordeste".



En ese servicio se atiende a pacientes no solo de Corrientes, sino también a personas provenientes de provincias vecinas e incluso de Paraguay. Más del 80 por ciento de las cirugías que se llevan adelante en el área son de alta complejidad y prácticamente no se derivan pacientes a otros centros, ya que casi todos los casos se resuelven en esa institución. También se realizan trasplantes de córneas.