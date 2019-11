Maradona: «Espinoza ve menos que Andrea Bocelli»

Diego comparó al árbitro del partido con el cantante italiano por cobrar un penal inexistente. Además, mandó un mensaje sobre su continuidad en Gimnasia.



Diego Maradona vivió una tarde llena de emociones en la cancha de Banfield, pero también se fue con mucha bronca contra el árbitro Fernando Espinoza, quien cobró un penal inexistente en contra de Gimnasia.



«Espinoza es un cobarde, un mentiroso y un desastre. Ve menos que Andrea Bocelli», dijo en conferencia de prensa tras el empate 1-1 entre Banfield y Gimnasia, por la fecha 15 de la Superliga. El DT comparó al árbitro con el cantante italiano, que es ciego.



«No me gusta que los árbitros sean impunes, que nos tiren para atrás, porque los pibes de Gimnasia no se lo merecen», señaló con enojo Maradona.



Por otra parte, sobre su continuidad en Gimnasia para 2020, Diego fue claro: «Si el presidente rompe el chanchito, me quedo…»



«Yo vine con Pellegrino (el presidente) y me voy con él. Todo esto lo hacemos por la unidad de Gimnasia y si el que viene me quiere adentro charlaremos porque yo quiero la unidad», agregó el Diego.