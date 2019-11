Arturo Vidal amenazó con abandonar el Barcelona

Sábado, 30 de noviembre de 2019

Frustrado por su poca participación en el equipo, el volante chileno analiza cambiar de aire en el próximo mercado de pases. Sus declaraciones.





Sin el protagonismo deseado en el Barcelona, el chileno Arturo Vidal lanzó un mensaje sobre su futuro y afirmó que evaluará su continuidad en el club hacia fin de año, ya que siente que no es importante en el equipo que capitanea Lionel Messi.



«Si en diciembre o cuando termine la temporada, siento que no soy importante en Barcelona, tendré que tomar una decisión y buscar otro horizonte para ser importante», aseguró el mediocampista chileno en declaraciones a TV3 de Catalunya.



Vidal, quien llegó al Barcelona en 2018 proveniente del Bayern Munich, agregó: «Me gustaría estar aquí siempre. Pero debo ser objetivo y vivir el día a día».



«Cuando se abren los mercados de pases uno piensa y si no está bien y si uno no se siente importante, ahí uno toma la decisión», reconoció el futbolista de 32 años. «Siempre hay ofertas, pero estoy concentrado en lo que es Barcelona, en trabajar, en ayudar al equipo en lo que más se pueda», expresó.



Arturo Vidal jugó 13 partidos en lo que va de temporada, pero sólo dos de ellos completos, saliendo desde el banco de suplentes en el resto o siendo reemplazado antes del final.



«Cada vez que me ha tocado ser titular he tratado de dar el máximo, he hecho más goles que el año pasado», afirmó el ex Juventus, que lleva cuatro tantos, uno más que en toda la temporada pasada.



«Cuando veo que no juego todos los partidos, me da tristeza, pero sigo luchando, me sigo esforzando cada día más para que la situación cambie», dijo.