Gallardo, molesto con la venta de Palacios: “No sé cuál es el apuro”

Viernes, 29 de noviembre de 2019

Aseguró que la derrota ante Flamengo no cambia su pensamiento. “¿Quién dijo que no tengo fuerza para seguir? Me iré de River cuando me tenga que ir”, respondió.





Marcelo Gallardo no anduvo con vueltas en la conferencia de prensa que brindó ayer a la tarde luego del entrenamiento en Ezeiza. Y fue contundente con respecto a la venta de Exequiel Palacios, una de las piezas claves de su equipo, exhibiendo malestar por esa situación.



“No terminamos el año y ya tenemos a un jugador prácticamente vendido. No sé cuál es el apuro, ya tengo un jugador pensando que se va a ir. Podían haber esperado un poco más. Podíamos, pero esas cosas no las manejo. Tengo un jugador que va a estar en la nómina, porque es jugador de mucho valor, pero con la cabeza en que se va a ir”, manifestó el Muñeco, priorizando, lógicamente, y con razón en el aspecto deportivo pero sin tener en cuenta las urgencias financieras que de River, reconocidas por los propios dirigentes.





Al margen de esta cuestión, Gallardo se enfocó en los objetivos inmediatos y no quiere pensar más allá. “El hincha va a pensar en el partido con Newell’s, después en San Lorenzo, luego en festejar el 9 una conquista histórica, en la final de la Copa Argentina, eso es lo que debe saber el hincha y no qué va a pasar el año que viene, ya va a haber tiempo”, expresó, sin dejar una sentencia respecto a su futuro. “No vine hacer ningún anuncio. Es una de las habituales conferencias previas a los partidos, no cambia nada. Estamos a pocas horas de arrancar de nuevo la competencia de la Superliga, no tengo nada para anunciar”, agregó y dejó en claro que “me iré cuando me tenga que ir”.





De todos modos, a pesar de no haber dejado sentencias, sí hizo una reflexión que puede dar lugar a las interpretaciones. “No se puede descansar ni en la victoria ni en las derrotas. Nos hubiésemos puesto a dormir una siesta y no lo hicimos, y lo mismo en la derrota. Hay que transitar el camino yendo para adelante. Todo esto genera un desgaste grande. Soy una persona que ama lo hace y que está en el lugar que quiere, pero tengo los mismos problemas que cualquier ser humano. A veces quiero dormir más a la mañana, salir más a la noche o hacer cosas que hoy no se me permite. No es una vara alta, River es esto. Y todos los años no vas a ganar. Pero es construir en base a lo que se formó. Va más allá de un campeonato más o menos. Cuando uno habla de construcción sólida es esto, una estructura puede sostener a cualquiera”, expresó el entrenador Millonario.



Se refirió, también, a la reciente derrota en la final de la Copa Libertadores. Y dijo: “Cuando vienen de grandes victorias, estas derrotas también humanizan. No hay nada que reprochar a este plantel que volvió a ser competitivo de un año que quedamos extasiados por lo pasó. Era dificil repetir, y haber llegado a tres finales es mucho, y hay que valorarlo, más allá de la derrota con Flamengo, que va a ser rápida de sanar. Duele, claro, pero si pensamos en la final que ganamos el año pasado, duele menos y hará que sane más rápido”.





En tanto, Gallardo contó qué está haciendo para levantar a sus futbolistas: “Quiero acompañar a mis jugadores a que pase esa herida y a intentar volver a ser el equipo que somos. Un equipo campeón, con valores tanto en la victoria como en la derrota. Y cuando hay una estructura sólida, se asimila bien. Hay que seguir y tratar de tomar estos partidos que quedan con la mejor predisposición posible”. Uno de esos encuentros es la final de la Copa Argentina, el último partido que River jugará en el año. “Ganarla sería muy reconfortante”, admitió el Muñeco. Y en esa frase se lee un mensaje para todo River, de no desenfocarse. Después llegará el momento del análisis y la reflexión interior. Es lógico: no hay apuro..