Una anciana durmió 15 días con el cadáver de su esposo

Viernes, 29 de noviembre de 2019

La mujer, que padece Alzheimer, fue encontrada en su casa junto al cuerpo de su marido por efectivos de la Policía local que llegaron a la viviendo alertados por los vecinos que percibían un olor nauseabundo en la zona.





La Policía de Mendoza pudo rescatar en la localidad de Godoy Cruz a una anciana con Alzheimer que durmió al menos 15 días junto al cadáver de su difunto esposo, el cual al momento del hallazgo se encontraba en evidente estado de descomposición. Durante el operativo, uno de los efectivos habría querido robar el dinero que guardaba la pareja en su casa, pero fue denunciado por sus colegas y quedó detenido.



Los agente de seguridad llegaron a la vivienda de la mujer gracias al aviso de los vecinos, que detectaron un olor nauseabundo proveniente de ese domicilio. La señora, de avanzada edad, fue encontrada por la mañana de este jueves e inmediatamente fue asistida por los uniformados, quienes luego pudieron constatar que padecía la enfermedad mental.



Por otra parte, tras las pesquisas realizadas se pudo comprobar que el cuerpo con el que estaba conviviendo la anciana era el de su marido, Patricio Salinas, de 75 años, quien “llevaba alrededor de dos semanas muerto sobre su cama”.



Los efectivos fueron a revisar el hogar tras el llamado de una vecina del barrio La Estanzuela, en la mencionada localidad mendocina, quien explicó que fue a la casa donde vivía la pareja de ancianos para investigar de dónde venía el fuerte olor que sentía desde hace días, pero que al llegar nadie la atendió y no pudo abrir la puerta para revisar qué estaba pasando. Al entrar al lugar, los efectivos se encontraron con esta particular situación.



Además de investigar los motivos de la muerte del hombre, la Justicia también abrió una causa contra uno de los policías que fue parte del operativo y está acusado de intentar llevarse una suma de dinero que tenía en su poder el dueño de la vivienda.



Esta plata en efectivo había sido registrada por el personal de la Policía Científica que trabajó en el lugar y que denunció a su colega al notar que algunos de los billetes habían desaparecido. El sospechoso fue detenido y quedó alojado en la comisaría de Godoy Cruz.



Según informaron los medios locales, se trata de un integrante de la Comisaría 40 que fue encontrado dentro de la habitación donde dormía la pareja, pese a no tener autorización para estar allí ya que se tenía que preservar el cuarto para evitar que se contaminara la escena del hallazgo.



Los miembros de la Policía Científica le pidieron que se retirara del lugar, pero luego también notaron que faltaba un fajo de billetes, de aproximadamente mil pesos, que estaba debajo de una de las sillas.



Por esta razón se alertó de la situación a la Oficina Fiscal Nº 17 y un testigo del operativo señaló a su colega como el responsable de haberse llevado el dinero, ya que lo vio caminando unos metros junto a una zanja cercana a la vivienda, en una actitud que le llamó la atención.



Una de las ayudantes de la Fiscalía revisó la zona, pero solamente pudo encontrar un billete de 100 pesos. Ante esta sumatoria de hechos, finalmente se la causa fue caratulada como “averiguación de muerte seguido de hurto agravado”.