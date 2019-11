Presentaron nueva fase en la reintroducción del yaguareté y reconocieron a Corrientes como pionera en Sudamérica

Viernes, 29 de noviembre de 2019

Con la presencia del secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman junto al gobernador Gustavo Valdés, presentaron este jueves en la Costanera capitalina la tercera fase del proyecto de reintroducción del yaguareté en el Iberá. “Corrientes vuelve a rugir” se denominó la presentación, donde destacaron a la provincia como líder en Sudamérica por la restauración de ecosistemas. “Logramos poner sobre el tapete la sustentabilidad”, remarcó el mandatario provincial.







El acto tuvo lugar pasadas las 20 en el Museo de Ciencias Naturales “Amado Bonpland”, fue encabezado por Valdés y Bergman y contó con la participación del vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra, el presidente del Comité Iberá, el senador provincial Sergio Flinta y directivos de CLT (The Conservation Land Trust). Asistió el intendente de la Capital, Eduardo Tassano, además de diversos funcionarios provinciales y municipales de las áreas de turismo.



En la oportunidad explicaron los pasos que se dieron con el yaguareté en Corrientes, mediante la proyección de un video que hizo un raconto histórico de las fases uno y dos de este proceso, y cómo se prepara para encarar la tercera fase.



La presidente de CLT, Sofía Hainonen señaló en la ocasión que “hace 15 años soñamos con los Esteros del Iberá con toda su riqueza y revalorizado desde lo natural y cultural”. Y afirmó que “hoy es ese gran día, donde lo simbólico de nuestro trabajo con el Gobierno de Corrientes, el Gobierno nacional, el Ministerio de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales, podemos anunciar conjuntamente que llegó el momento de traer de vuelta a la población silvestre liberada, es la etapa fundacional de ese regreso, de ese rugir en Corrientes”.



Explicó así que la primera fase fue hacer un centro de cría: “trajimos animales que provenían de zoológicos”, señaló. “En Sudamérica cuando se movían animales era para zoológicos y para circos, es la primera vez que se mueven animales entre países para fundar una población, para hacer conservación de la naturaleza”, acotó luego, considerando que “esta innovación hace que Corrientes lidere la década en materia de restauración de ecosistemas”.



Hainonen indicó que la segunda fase fue el nacimiento de crías en este centro (con los cachorros Aramí y Mbareté) y la tercera fase es el nacimiento silvestre.



“Estamos festejando que están dadas las condiciones sociopolíticas, después de 15 años de trabajo, para que el yaguareté pueda vivir y no extinguirse nuevamente en un ecosistema que tiene más de un millón de hectáreas en buenas condiciones. Y donde más de diez municipios hoy anhelan trabajar a partir del turismo”, concluyó la presidente de CLT.



“Estamos hablando que en el Iberá puede haber lo mismo que había antes”, afirmó a su turno Valdés. El Gobernador dijo al iniciar su alocución: “En esta bisagra, prácticamente, donde se está cambiando el Gobierno nacional, yo quiero agradecer al presidente Mauricio Macri, porque desde el primer día que asumió puso este tema arriba de la mesa, afirmando que los Esteros del Iberá debían ser política de Estado en materia de turismo. Quiero agradecer también al ministro (de Turismo, Gustavo) Santos y al Rabino Bergman por todas las puertas que nos abrieron a los correntinos”.



El mandatario provincial también agradeció por la creación del Parque Nacional Iberá, aunque reconoció que “no fue fácil entender por qué amalgamar y sumar un parque de 550 mil hectáreas con otro de 150 mil, pero que necesitábamos tener una armonización del todo, lo cual lo hacemos desde el Comité Iberá, un organismo supraministerial que puede articular con los municipios, con la Nación, con CLT, con la producción y en donde pensamos entre todos para que surja la estrategia de desarrollo sustentable para el cuidado del medio ambiente”.



“Corrientes está hoy en marcha, porque logramos poner sobre el tapete la sustentabilidad”, sostuvo Valdés y relató que “cuando fuimos en busca de inversión, tanto a China como a Finlandia y Letonia, lo primero que nos plantea el mundo es lograr desarrollo con sustentabilidad, con cuidado de nuestro ambiente, con recomponerlo que va mucho más allá y es lo que estamos haciendo en Corrientes”.



“Que el yaguareté vuelva a estar en libertad es otro desafío más y tiene que ser no sólo de una ONG o exclusivamente del Estado provincial, este tiene que ser el desafío de un millón cien mil correntinos”, planteó el Gobernador. Y deseó que “sigamos dando muchos pasos más en la conservación, en el desarrollo, en el turismo y que todos podamos convivir en una provincia definida por los guaraníes como la tierra sin mal y que la producción de naturaleza sea una oportunidad para quienes no tienen recursos puedan vivir dignamente”.



En este sentido, consideró importante que “en tres años logramos cuadriplicar la cantidad de turistas en el Iberá, de 20 mil a 80 mil, posicionándolo como un gran destino ecoturístico en el mundo”.



Por su parte, Bergman entendió que “hoy estamos poniendo en valor un legado, el cual tiene que ver con el mínimo denominador común que nos puede unir y es la maravillosa patria que tenemos con sus dones naturales, recapacitando sobre cómo podemos ponernos al servicio de ese bien común”.



El funcionario nacional aseguró luego que “el presidente Mauricio Macri tomó esto como una política de alta prioridad, sabiendo que iba a ser un legado para quienes nos siguen y que les mejora la vida”. A la vez, sostuvo que “es también el cambio de una matriz productiva, porque este paradigma preserva los recursos naturales sin degradarlo y ofrece una experiencia intangible que es el turismo y la naturaleza para que ingresen divisas al país. Eso debiera ser un motor paradigmático de la economía”.



En tanto, Flinta indicó que “estamos coronando un trabajo en torno a quien viene a disciplinar la naturaleza en Corrientes, el Iberá”. Y sostuvo: “Más que producir naturaleza, lo que se está produciendo es vida, porque vienen a poner vida donde no la hay. Y eso es de una trascendencia enorme”.



Asimismo, el legislador y presidente del Comité Iberá consideró “más importante que venir a presentar nuestro yaguareté, es importante mostrar el trabajo conjunto”. Y señaló al respecto que “cuando le presentamos este proyecto al presidente Mauricio Macri, nos dijo que esta es la Argentina que quiere, trabajando de manera integrada el sector público, el privado, y organizaciones no gubernamentales”. Y entendió que “es la forma de potenciar enormemente los proyectos”.



Mientras que Ezcurra agradeció el acompañamiento del CLT cuando dijo: “Acá en Corrientes están haciendo muchos actos, marcando muchos hitos, presentaciones de libros, documentales, liberaciones de individuos” pero esto: “No es solo festejo, es trabajo con visión en equipo, con el Estado, a todo los niveles, los municipios, la provincia y la Nación”.



Continuando con su alocución, vicepresidente de Parques Nacionales destacó que “Corrientes está haciendo escuela en todos lados por las reintroducciones, ahora en La Pampa con el guanaco se ven identificadas” y esto demuestra una inspiración de lo que “está pasando acá” o como: “El cardenal amarillo en San Luis en el Parque Quijadas y todo eso tiene en Corrientes un epicentro”.



El funcionario nacional prosiguió valorando la labor del gobernador correntino y resaltó: “La compañía, la visión, que dijo una vez que el Parque Nacional nos eleva, nos enriquece” y en esta ocasión resaltando su alegría por la llegada de un hermano nuevo a la familia para Mburucuyá como lo es Iberá y esto potencia el turismo en la naturaleza de la región”.



Por último, potenció más su alegría cuando expresó que “estamos orgullosos de nuestros seis parques nacionales nuevos en tan poco tiempo con récord histórico” y por supuesto: “Nuestras siete reservas naturales silvestres, la reserva ambiental en la defensa en Campo de Mayo y todo eso es un sin número de voluntades políticas realizadas”.