Gendarmes detuvieron a un policía que golpeó y amenazó a su mujer Jueves, 28 de noviembre de 2019 La joven gendarme que integra el Escuadrón N° 48 fue atacada por su actual o ex pareja en horas del mediodía.

El agresor sería de apellido Roda y rondaría los 30 años y habría bajado de una moto uniformado, con una pistola y un cuchillo e intentó agredir a la mujer. Los compañeros intervinieron, lo desarmaron y detuvieron al efectivo que se encuentra detenido en la Comisaría Quinta.



28 de Noviembre, 2019

gendarme.jpg

La mujer que aún no realizó la denuncia se encontraba saliendo del Escuadrón 48 y el hecho violento ocurrió a unos metros de la institución por calle Perú. El caso va a ser analizado por el fiscal presuntamente por amenazas e intento de femicidio.



En este sentido, el sub jefe de la Policía de Corrientes, Eduardo Acevedo, aseguró que “el personal policial se había presenciado y discutió con la mujer gendarme que se sintió amenazada e intervinieron sus compañeros”. El policía estaba “exaltado”, señaló el sub jefe de la Policía y agregó: “Estamos a la espera de la denuncia formal y el fiscal, Pablo Sosa, ordenó a la Comisaría Quinta que inicié las actuaciones por amenazadas calificadas y está demorado”.