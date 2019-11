Germán Kraus reveló su mala experiencia Verónica Castro

Jueves, 28 de noviembre de 2019

El actor reveló detalles de lo mal que lo pasó cuando trabajó con la artista mexicana.





Germán Kraus sorprendió al revelar la mala experiencia que tuvo con la mexicana Verónica Castro, cuando compartieron escena en la novela "El Rostro del Amor", en 1982.





En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en Radio Mitre, Kraus confesó: "No tengo un buen recuerdo de Verónica Castro. Hay cosas que te hacen feliz en el trabajo y esto justamente no fue lo más placentero. Sucedieron varias cosas desagradables, por eso me fui de la novela”.



Luego detalló: “Yo fui convocado para ser protagonista y hacía pareja con ella en la novela. El autor decía que era original la novela pero ya se había hecho con otro nombre, era una remake. Lo había hecho Guillermo Bredeston con una actriz peruana, Regina Alcóver, en Argentina. Yo trabajé en la novela con un personaje secundario, recién arrancaba. Yo conocía cómo era la novela y quiénes eran los protagónicos y quiénes los co protagónicos”, aseguró.



“En un momento, la historia empezó a cambiar y mi personaje empezó a modificarse. Empezaron a hacer cosas desagradables. Yo tenía ganas de irme pero no me dejaban. Como no querían terminar mi personaje, en una escena que me daban un tiro en el brazo no reaccioné nunca más, mi personaje murió, agarré las cosas y me fui”, agregó sobre la ficción.





Al preguntarle sobre el motivo de conflicto con la ex protagonista de La Casa de las Flores (Netflix), el veterano actor explicó: “No me esperaba que ella tenga esa reacción conmigo. Se confundieron cosas sentimentales con lo laboral. Pasaron cosas que no debieron haber pasado. Ella confundió lo personal con lo profesional. Incluso eso me trajo problemas con Jorge Martínez, estuvimos peleados muchos años”, indicó.



Actualmente, Kraus se encuentra protagonizando la obra “Soy tu Ángel” en el teatro El Método Kairos. “Esta comedia la escribí hace unos años con la expectativa que sea efectiva, que tuviera mucho humor y que tenga pocos personajes para poder sacarla de gira. Este sábado hacemos la última función. Fue una experiencia maravillosa”, manifestó el actor en diálogo con la web de Radio Mitre.



“Son historias de personajes con humor pero sacado de la realidad. Me gratificó que puesta en escena fue mucho más de lo que yo esperaba”, concluyó.