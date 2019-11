Amalia Granata se despidió de la televisión

Jueves, 28 de noviembre de 2019

La periodista dejó el panel en Pamela a la tarde ya que asumirá como diputada provincial en Santa Fe.



Antes de asumir como diputada provincial en Santa Fe, Amalia Granata se despidió este miércoles de la televisión en Pamela a la Tarde (América), ciclo donde se desempeñaba como panelista.





La periodista decidió dar un paso al costado en los medios para abocarse a su carrera en la política, tras ser electa como diputada provincial por Santa Fe, cargo que comenzará a ejercer desde el próximo 5 de diciembre.



En su última participación en programa, la conductora sorprendió a Granata con la visita en el piso de su pareja Leo Squarzon y sus hijos, Uma y Roque.



Cuando David le preguntó cómo se sentía, la periodista dijo: "Hoy fue como raro el día. Hace tres años que vengo y ya se terminó. Al principio creía que me iba a ser fácil dejar la tele, y ahora me doy cuenta que no, porque es lo que me gusta, porque me preparé, es lo que amo y me encanta", aseguró.





"Pero elegí otro camino, el cual voy a tomar con mucha responsabilidad. Y seguir en la tele implicaba que (su labor como diputada) sea a medias, y la verdad que yo a medias las cosas no hago", explicó.



Respecto a la importancia del apoyo familiar, dijo. "Es mucho, sobre todo en este ámbito que para mí es nuevo y súper hostil. No me imaginaba que había tanta gente despiadada. Si no tengo el sostén de mi familia, estoy al horno".



"Lo único que quiero es no fallarle a la gente y trabajar para ellos"



Ya con su familia en el piso, expresó emocionada: "Estoy feliz, a veces no caigo, tengo miedo de fallarle a la gente, que en definitiva es la que depositó su confianza en mí. Ahora voy a ser una funcionaria pública y voy a recibir un sueldo que es plata de los impuestos de la gente. Eso significa mucha responsabilidad para mí. Lo único que quiero es no fallarle a la gente y trabajar para ellos. Y seguir firme con mis convicciones”, agregó, sobre los casi 300 mil habitantes que la votaron.





Consultada por Carlos Monti, Amalia contó que por ahora seguirá con su participación en el ciclo radial de Marcelo Polino, Polino Auténtico (Radio Mitre)​ los sábados.



Sobre sus 16 años en la tv, cuya puerta deja abierta, dijo: "La tele es parte de mi vida, es mi segunda casa. Me dejó cosas buenas, como este programa, ustedes, mis compañeros, este canal que me ha dado todo, pero también cosas malas, de las cuales aprendí y crecí. Por ejemplo con Pamela (David) estuve distanciada, y de eso aprendí un montón. Me hizo crecer mucho y aprendí cómo encarar mis vínculos en los medios", aseguró, y explicó que se sentía "como estancada" en el medio, por lo que "empecé a buscar otros caminos y en la política encontré una pasión".



Más tarde, Granata se despidió a través de sus redes sociales. "Un final. El comiendo del desafío de mi vida", arrancó su post publicado en Instagram. "Hoy se terminan 16 años de trabajo en la tele La semana que viene voy jurar como diputada por la provincia de Santa Fe para defender la vida y los valores tradicionales", siguió.



"Me metí en política para defender la vida. Porque estaba cansada de criticar, porque ninguno de los políticos ni partidos que están o estuvieron me representaban. Porque en el afán de defender sus propios intereses descuidan el de los mas vulnerables. Y se que eso le pasa a millones de argentinos y santafesinos", remarcó, y explicó: "Todo este tiempo tengo la satisfacción de que elegí el camino correcto. A pesar de los errores y equivocaciones que todos hacemos al andar y luchar por lo que creemos. Y decidí hacerlo pesar de los problemas, las constantes noticias falsas, los ataques y las incomodidades que genera asumir un desafío como este".



"Y les digo que voy a hacer lo imposible para estar todos los días a la altura de representar esta causa de los que no tienen voz ni voto: los más vulnerables", sentenció.