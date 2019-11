Barcelona se clasificó con otro show de un memorable Messi

Jueves, 28 de noviembre de 2019

En su partido 700 en el club catalán, la Pulga anotó un gol y dio los pases para los de Suárez y Griezmann en el 3-1 al Dortmund, que metió a su equipo en octavos.





Cuando Xavi, el jugador con más presencias en la historia del Barcelona, disputó su último partido, el 767, tenía 35 años y 4 meses. Cuando Ricardo Bochini se puso por última vez la camiseta de Independiente, en el partido 714, andaba por los 37 años y tres meses. Messi, con 32 años y cinco meses, alcanzó los 700 partidos en Barcelona. Estos dos históricos serán los próximos objetivos del rosarino, que tiene algunas temporadas más por delante.



Pero los números no se quedan sólo con las presencias, claro. Leo suma 613 goles en el equipo catalán y está a 30 de superar la cantidad que hizo Pelé en el Santos, el futbolista que más goles hizo para un mismo club (642, el último a los 34 años). El mejor jugador del siglo XXI, y ya uno de los más grandes de todos los tiempos, sigue agigantando su leyenda.



La marca del Bocha, el segundo jugador argentino en vestir más veces la misma camiseta detrás de Javier Zanetti, quien completó 858 en el Inter de Italia, caerá en breve, en esta temporada, porque sólo le faltarán 15 encuentros para lograrlo. En cambio, para destronar a Xavi tendrá que completar otra temporada.



De los 700 encuentros, 460 los disputó en la Liga, 140 en la Champions, 73 en la Copa del Rey, 18 en la Supercopa de España, 5 en el Mundial de Clubes y 4 en la Supercopa de Europa. Josep Guardiola​ es el entrenador con el que más partidos jugó: 219. Y Real Madrid es el rival que más enfrentó: 41.



La evolución cada 100 encuentros también resulta notable. En los primeros 100 partidos hizo 41 goles y dio 14 asistencias; entre el 100 y el 200, marcó 73 goles y 31 asistencias; del 200 al 300, 99 y 41; del 301 al 400, la mejor producción, 118 gritos y 34 pases gol; del 500 al 600, 94 goles y 39 asistencias; del 501 al 660, 98 y 14; y en este último tramo centenario lleva 89 gritos y 38 pases gol.



Se repite: Messi jugó de gran modo ante los alemanes. Y bastante más: se lo nota más comprometido, con más ganas de ayudar cuando no tiene la pelota. Lo que se vislumbró en los últimos partidos con la Selección argentinaempezó a asomar bajo el cielo de Cataluña.



“Hay momentos en los que tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo y admirar la grandeza de Messi. Eso es lo que hice yo. Vi la clase magistral de Leo desde el mejor lugar del estadio”, explicó Marco Reus, delantero y capitán del conjunto teutón. “Te estás jugando el pase a octavos de final y ahí aparece Messi. Ha jugado un partido fantástico”, se sumó a los elogios el entrenador Ernesto Valverde.



Los diarios españoles, especialmente los catalanes, no pusieron tanto el foco en los 700 juegos del rosarino sino en el tridente que parece despertar. Y es que todos los barcelonistas están esperando que Griezmann se conecte finalmente con Messi y Luis Suárez.



Se habló de poca sintonía entre los sudamericanos y el francés. Pero esta vez se observó una especie de pequeña obsesión de Messi por generar el gol del ex atacante de Atlético de Madrid. El zurdo francés ingresó por su compatriota Ousmane Dembélé y pudo convertir en el segundo tiempo luego de una linda y exacta habilitación de la Pulga, que festejó más ese gol que el propio. La sociedad parece nacer, finalmente.



“Luis y Leo se entienden a la perfección, porque llevan mucho tiempo juntos. Al principio no era así. Messi es un gran pasador, además de finalizador, y Griezmann se desmarca muy bien. Tienen que encontrar el timing adecuado. No tengo dudas de que se van a complementar con el correr de los partidos”, aseguró Valverde.



“Siempre he dicho que la convivencia, el día a día, el conocerte, los años y los partidos juntos facilitan la conexión con Messi”, dijo el uruguayo Suárez respecto al nuevo tridente. Y amplió: “Como ha pasado con otros compañeros, sabiendo que le estaba costando marcar, cuando hemos tenido el resultado a favor lo hemos buscado. Antoine pudo hacer un gol y eso le dará confianza”.



Pasó el juego 700 de Messi en Barcelona y el renacer es permanente. No encuentra límites la ambición del rosarino, que sigue dejando sin palabras al mundo. El resumen en números de la carrera de Messi abruma y grafica a la perfección: 700 partidos, 613 goles, 237 asistencias, 33 títulos. Colosal, sí, solo comparable con los grandes de la historia.









Doblete de Lautaro Martínez

Por el mismo grupo, en República Checa, Lautaro Martínez​ volvió a demostrar su gran momento y aportó un doblete para el 3-1 de Inter al Slavia Praga.



El Dortmund deberá entonces esperar hasta la última fecha para garantizar la clasificación y no depende de sí mismo: aun si le gana como local al Slavia Praga, deberá esperar que Inter no venza en Milán al ya clasificado Barcelona.







Se complicó Liverpool

El equipo de Jürgen Klopp, campeón de la última edición, apenas empató 1-1 en Anfield contra el Napoli y puso en riesgo su clasificación a octavos de final. Aunque lidera el grupo E con 10 puntos, una caída en la última fecha en Austria contra el Red Bull Salzburg (llegó a 7 luego de haber vencido en Bélgica 4-1 al Genk) lo dejaría al borde de la eliminación. Napoli, con 9, también depende de sí mismo y llegará a octavos si supera en Italia al ya eliminado Genk.



El grupo H entregará en la última fecha uno de los desenlaces dramáticos de esta edición. Ajax, semifinalista en la Champions pasada, quedó como líder con 10 puntos al vencer en Francia por 2-0 al Lille. Los ahora escoltas con 8, Valencia y Chelsea, empataron 2-2 en España. Son entonces tres para dos lugares, que quedarán definidos en la última fecha con los partidos Ajax-Valencia y Chelsea-Lille.



Por último, en el grupo G, RB Leipzig quedó prácticamente clasificado en un partido increíble ante Benfica. Los portugueses llevaban dos goles de ventaja hasta los 43 del segundo tiempo, pero el local consiguió llegar al 2-2 con tantos a los 44 y a los 51. En el otro partido, Zenit venció por 2-0 al Lyon. En la última fecha, el equipo alemán, que tiene 10 puntos y con una igualdad se clasificará, enfrentará en Francia al Lyon, que es uno de sus escoltas con 7. El conjunto ruso, que también tiene 7 unidades, visitará al Benfica, que cierra las posiciones con 4.