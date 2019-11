Carlos Tévez volvió a trabajar de manera diferenciada en Boca

Jueves, 28 de noviembre de 2019

El delantero está afectado por una molestia en el soleo izquierdo y está en duda su participación en el encuentro del sábado frente a Argentinos Juniors, en lo que será duelo de punteros en la Superliga.





El delantero de Boca Juniors Carlos Tévez volvió a entrenarse ayer en forma diferenciada y está en duda para el choque del sábado ante Argentinos Juniors, con el que su equipo comparte la punta de la Superliga Argentina, en el marco de la 15ta. fecha.

El plantel se entrenó por la mañana en el predio de Casa Amarilla y Tévez trabajó diferenciado por una molestia en el soleo izquierdo. El partido tiene una importancia significativa para el "Apache": podría ser su despedida de la Bombonera si a fin de año no renueva su vínculo con la institución.

En el último encuentro, triunfo sobre Unión de Santa Fe por 2 a 0, Tévez estuvo en el banco debido a una infección en una muela y cuando hacia el calentamiento para ingresar se resintió de su molestia en la zona cercana a los gemelos.

De esta manera hoy sería el día clave para saber si puede estar desde el arranque o al menos entre los relevos, ya que solo faltarían 48 horas para el trascendental partido con el "Bicho".

Por su parte, el delantero Mauro Zárate, que el martes no practicó por una molestia en el isquiotibial izquierdo, en la víspera lo hizo en forma normal con el resto del plantel.

Hasta ahora y en espera de la evolución de Carlitos, el único cambio dispuesto por el entrenador Gustavo Alfaro sería la vuelta de Frank Fabra, que viene de cumplir una fecha de suspensión, por Emmanuel Mas en el lateral izquierdo de la defensa.

Entonces el posible once sería con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Nicolás Capaldo y Emanuel Reynoso; Alexis Mac Allister y Ramón Abila.

De llegar Tévez, su ingreso sería por Reynoso o Mac Allister, ambos de muy buena actuación el domingo pasado ante Unión.

En otro orden, “la fiebre” por las elecciones del domingo 8 de diciembre sigue subiendo y se espera que el sábado sea uno de los días claves previos al escrutinio: estará Juan Román Riquelme en “el patio de su casa”, La Bombonera, acompañado por los candidatos Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini, con quienes integra la lista de el Frente Identidad Xeneize.

Boca enfrentará de local a Argentinos Juniors el próximo sábado desde las 19.40 por la 15ta fecha de la Superliga y con el arbitraje de Andrés Merlos.