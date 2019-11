Gran acompañamiento vecinal en el barrio Paloma de la Paz

Jueves, 28 de noviembre de 2019

En el sector se realizaron este miércoles 60 esterilizaciones a animales domésticos, y más de 100 atenciones gratuitas, entre aplicación de vacunas antirrábicas, antiparasitarios y control de salud en general.



Este viernes, de 8 a 12 en las 250 viviendas, se llevará a cabo la última presentación del programa, en el marco del operativo de Delegaciones Móviles



Con una gran participación de los vecinos del barrio Paloma de la Paz, este miércoles se llevó adelante frente al SUM del sector la penúltima presentación del año del programa de Mascotas Saludables, organizado por la Municipalidad de Corrientes a través de la Dirección General de Zoonosis.



“Estamos acompañando a los vecinos del barrio, en una de las últimas presentaciones del programa este año, con los servicios que siempre brindamos, que es la atención a nuestras mascotas. Llevamos adelante con el quirófano móvil todo lo que es cirugía, y aparte estamos haciendo vacunación antirrábica, desparasitación y control de las mascotas”

explicó el director general de Zoonosis del municipio, Ricardo Sánchez.



El médico veterinario recordó a los vecinos que “anualmente se debe hacer la vacunación antirrábica a los animales domésticos, que es por otra parte obligatoria, y nosotros lo hacemos de forma totalmente gratuita, a través del municipio”.



“Es un programa que tiene mucho éxito, ya que la gente acompaña mucho con su mascota, y los vecinos ya nos esperan en los barrios. En este sector, por ejemplo, hoy tenemos anotados a 60 mascotas para castración, y en atenciones superamos los 100 animales”, agregó el funcionario.

Sánchez contó que “este viernes vamos a acompañar al programa de Delegaciones Móviles, de 8 a 12 en el barrio 250 Viviendas. Estaremos con la última presentación del año de Mascotas Saludables en la plaza Fray Mamerto Esquiú, así que los vecinos ya pueden acercarse a la delegación de ese barrio para hacer la preinscripción para las esterilizaciones. Después todo lo que es vacunación, desparasitación y atenciones veterinarias podrán acercarse ese mismo día de 8 a 12”.

Por último, el funcionario municipal recordó que “para castraciones es el cuidado que siempre recomendados: deben ser perros o gatos mayores a 6 meses de edad, que no estén con celos o entrando en gestación con una preñez avanzada, y siempre le pedimos 12 horas de ayuno sólido, que es fundamental, además de 6 horas mínimo de ayuno líquido, previo a la cirugía”.



DESTACAN ATENCIÓN Y GRATUIDAD



Ester es una vecina que está hace más de 30 años en el barrio. “Siempre hay operativos por acá. Ya hice castrar a una perra la vez anterior, y ahora traje a otra, y también a vacunar a dos perros”.

“Estoy aprovechando esta oportunidad que tenemos por parte de la Municipalidad, porque es gratuita, ya que si debemos pagar a un particular sale muy caro. Lo mismo con las vacunaciones, y yo no tengo para hacer frente a ese gasto. Además, la atención es muy buena”, valoró.