Fueron sobreseídos los acusados de encubrimiento del caso Irina López

Jueves, 28 de noviembre de 2019

El abogado de la familia de Irina López, Alberto Pischeda, habló sobre las nuevas novedades en el caso de la joven que murió tras ser brutalmente violada en 2018.





“Hoy nos encontramos una resolución que ratifica lo de Primera Instancia, es decir la falta de mérito para esta gente y sobreseer libre y definitivamente de la causa a personas que han generado con su falso testimonio un encubrimiento y eso está acreditado en el expediente”, indicó.



El 2 de enero de 2018, Irina López murió desangrada tras haber sido víctima de una violación. Así lo determinó la investigación del hecho. Tenía 15 años y fue encontrada por su madre en una de las piezas del inquilinato donde vivía en el barrio San Marcos.



“Nos llegó una cedula al estudio jurídico donde la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la Primara Circunscripción, nos hizo saber respecto a una apelación que habíamos planteado nosotros sobre resolución de Primera Instancia que ordenaba la falta de mérito de tres hombres y una chica. Los cuatro estaban imputados por el encubriendo que generaron en la reticencia que tuvieron de informar debidamente a la justicia y a la policía en su momento, de cuál era la situación que se había generado para que se produzca el abuso sexual seguido de muerte de Irina”, indicó Alberto Pischeda abogado de la familia de Irina López.



Asimismo declaró “hoy nos encontramos con una resolución que ratifica lo de Primera Instancia, es decir la falta de mérito para esta gente y sobreseer libre y definitivamente de la causa a personas que han generado con su falso testimonio un encubrimiento y eso esta acreditado en el expediente. La verdad que es una mala noticia desde el punto de vista legal, porque entendemos que la conducta de ellos ha sido la encubrir y no entendemos por qué se resuelve el sobreseimiento de gente que ha cometido un delito”.



Al ser consultado sobre la situación judicial de los acusados de la violación el letrado afirmó “en el caso de Marcos Rey Silva Jr. y Wenderson de Souza, están imputados, procesados y detenidos por el delito de violación seguida de muerte agrava dado para la edad de la víctima, esta gente que se está tratando de desvincular del proceso mintió en un momento porque le dijo a la jueza que Rey Silva Jr, estivo con ellos sentado bajo un árbol comiendo un asado y eso con la prueba de ADN quedó comprobado que no fue así, porque Rey Silva Jr. estuvo accediéndola carnalmente a Irinia y la prueba de ADN es irrefutable, lo que lo pone en el lugar de la violación, y estas personas a las que se le pretende desvincular del proceso mintió, encubrió y eso es lo que le decimos a la Cámara, esto está en el expediente debidamente acreditado”.



En este sentido el abogado explicó “si no se hubiera hecho el hisopado a Irina el cual luego que fue cotejado con el hisopado de Rey Silva Jr. el estaría en su casa, porque esta gente mintió, ellos encubrieron un delito y se lo dijimos a los miembros de la Cámara”.



“En este proceso está demostrado que Rey Silva Jr y Wenderson de Souza la accedieron carnalmente por ambas vías hasta generarle un paro cardiaco, las fotos de la autopsia son aberrantes porque demuestra el grado de violencia que ejercieron sobre la nena, a estos dos chacales es lo que encubrieron estas personas y que la justicia pretende desvincular del caso”.