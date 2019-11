Femicida mató a su ex pareja de un balazo y se quitó la vida Miércoles, 27 de noviembre de 2019 Ocurrió en la ciudad cordobesa de Capilla de Sitón. La víctima denunció al asesino por violencia de género hace varios meses.



Un hombre de 24 años asesinó en la tarde de este martes de un disparo a su ex pareja, con la que tenía una hija de cuatro años y luego se quitó la vida. El hecho ocurrió en la localidad cordobesa de Capilla de Sitón, ubicada 150 kilómetros al noreste de la capital provincial.



La víctima, Karen Gómez de 23 años, estaba en su casa cuando ingresó intempestivamente su ex pareja, Matías Crespín, al que ya había denunciado por violencia de género hace varios meses.



El femicida Crespín extrajo un arma de fuego, le disparó a la joven y se quitó la vida.



Gómez fue trasladada con vida al hospital de Villa del Totoral donde falleció minutos después de arribar.



Según Télam, ambos eran padres de una niña de cuatro años de edad,. El caso es investigado por la Fiscalía de Jesús María, a cargo de Guillermos Conti, quien caratuló el hecho como “homicidio seguido de suicidio”.