D’Onofrio: «Que Alfaro vaya a Paraguay a tomar tereré»

Miércoles, 27 de noviembre de 2019

Tremenda respuesta del presidente de River al DT de Boca, quien dijo que llevará videos a Conmebol que demuestran que su equipo fue perjudicado en la Copa.





Rodolfo D’Onofrio se tomó con humor los dichos del técnico de Boca, Gustavo Alfaro, quien planea viajar a la sede de Conmebol, en Asunción, con los videos que comprueban que su equipo fue perjudicado en la Copa Libertadores en la serie de semifinal ante River.



«¿Los tiros libres no los vio? Hubo 15 que no fueron. Que lleve un par de videos y tome tereré», respondió el máximo dirigente de River, en diálogo con radio La Red (AM 910).



El martes, Alfaro dijo que «cuando deje de ser el técnico me voy a ir a Paraguay con todos los videos que tengo, con todas las jugadas, para que (Wilson) Seneme me explique algunas cosas», contó en una entrevista con el Show de Boca (AM 630).



Además, D’Onofrio también se acordó del presidente Mauricio Macri, quien dijo que vivió un «fin de semana especial» en alusión a la derrota de River ante Flamengo. «Alguien dijo que el que perdiera la final de 2018 iba a tardar 20 años en olvidarla…», apuntó sin nombrar al mandatario que dejará el cargo el 10 de diciembre.