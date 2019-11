Cayeron 220 milímetros de lluvia en 48 horas en Curuzú

Miércoles, 27 de noviembre de 2019

Las intensas lluvias afectaron este martes a la ciudad de Curuzú Cuatiá, donde se registró una lluvia de poco más de 200 milímetros en 48 horas, lo que provocó anegamientos en algunos barrios y en un sector de la ruta nacional 119, por donde se debe circular con precaución.





En la ciudad trabajan bomberos, policías y operarios de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), debido a que hay postes caídos a causa de las fuertes ráfagas.





En tanto, el titular de Defensa Civil de la Provincia, Eulogio Márquez, dijo que Curuzú Cuatiá es la localidad “más afectada”, no sólo por la lluvia de esta madrugada sino también por las de ayer, “acumulando 200 mm en 48 horas”.



Márquez aseguró que la intensa precipitación “provocó el desborde de varios arroyos, como el Marote y el Curuzú, que anegaron principalmente los barrios Las Flores y Santa Rosa”.



Según informó el intendente, el agua avanzó sobre la ruta 119, aunque aclaró que el tránsito no está cortado.



En Mocoretá, llovieron 112 mm, aunque Márquez que desde allí no se reportaron daños. En Santa Lucía, cayeron 100 mm, también sin daños. En Goya, el acumulado supera los 85 mm y hay calles anegadas. El cuerpo de bomberos voluntarios informó que, hasta las 7, llovieron 90 mm, lo que produjo algunos anegamientos e inconvenientes en diversos sectores de la ciudad, consignó.





En la capital, la lluvia alcanzó a 28,7 mm hasta las 11.40 de este martes, informó el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA).





El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta por tormentas fuertes para el sur y este de Chaco, Corrientes, el noreste de Entre Ríos, este de Formosa, Misiones y norte de Santa Fe.





“El área de cobertura continuará siendo afectada por lluvias y tormentas. Se espera que algunas de estas puedan ser localmente fuertes y estar acompañadas de fuerte actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas y caída de granizo”, señala el organismo.





“No se descartan mejoramientos temporarios. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma localizada”, agrega en el informe, que se actualizará a las 14.