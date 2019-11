Ordenaron un nuevo informe técnico clave en la causa contra el macrismo Martes, 26 de noviembre de 2019 En la investigación que tiene en la mira a Macri ya se encuentra imputado su actual ministro de Defensa y ex de Comunicaciones Oscar Aguad.



El juez federal Ariel Lijo ordenó realizar un nuevo "informe técnico" que será clave para determinar las responsabilidades en la causa penal del Correo Argentino por las irregularidades en el acuerdo de pago de las deudas de la empresa al Estado Nacional.





El pedido de informes contiene distintas directivas o puntos específicos que se dieron a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema, para establecer si la quita millonaria a la empresa Correo Argentino, que era de la familia del presidente Mauricio Macri, fue abusiva como sostuvo en su momento una fiscal del fuero comercial, y si se cometió delito en perjuicio del Estado.



La realización del informe llevará a tener los números exactos de la deuda de la empresa y el acuerdo que había alcanzado con el Estado, para determinar si la quita fue abusiva, como determinó la fiscal Gabriela Boquín.



El informe apunta a comparar el valor del crédito del estado nacional con el valor de la propuesta formulada por Correo Argentino y aceptada por los representantes del Estado Nacional, en el marco de una audiencia de junio de 2016, "a efectos de determinar si existe una quita, y en su caso, estimar su cuantía", según dice la orden del juez Lijo.



El magistrado ordenó el informe a la Dajudeco, que depende de la Corte Suprema, en el que se describen los distintos puntos que se deberán analizar.



Según fuentes judiciales, el juez pidió al organismo que “se deberán describir las propuestas concordatorias efectuadas por la concursada al Estado con anterioridad al 28 de junio de 2016 en la causa del concurso que tramita ante el fuero comercial, "teniendo especialmente en cuenta el crédito verificado, capital, número de cuotas, tiempos de espera –si los hubiera- e interés fijados en cada una de ellas".



De acuerdo a la fuentes, "se deberán analizar particularmente las propuestas concordatorias efectuadas por la concursada al Estado Nacional en la audiencia del 28 de junio de 2016" en la causa que tramita el concurso preventivo en el fuero comercial “teniendo especialmente en cuenta el crédito verificado, capital, numero de cuotas, tiempos de espera –si los hubiera- e interés fijados en cada una de ellas. Posteriormente se deberá realizar una comparación entre ambas".



Entre los puntos se deberá informar “el valor del crédito verificado” por el Estado Nacional en la causa del concurso preventivo del Correo que tramita en el fuero comercial.



"Se deberá informar los parámetros que deberían utilizarse a efectos de calcular los intereses que hubiese devengado dicho crédito hasta la fecha de celebración de la audiencia del 28 de junio de 2016”.



"Se deberá analizar el efecto de la presentación en concurso preventivo de la firma Correo Argentino sobre los intereses de los créditos adeudados por el deudor concursado que fueron verificados y/ o declarados admisibles en el expediente donde tramita el concurso. A tal fin se deberá tener en cuenta la normativa legal y la jurisprudencia”, indica la orden del juez.



A mediados de agosto, la sala II de la Cámara Federal avaló la continuidad de la causa al rechazar los planteos de nulidad de los acusados Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher, presidente y abogado de Correo, y también del ministro de Defensa y ex de Comunicaciones, Oscar Aguad, imputados en el caso.



Todos fueron indagados, pero el juez aún no resolvió sus situaciones procesales.



Los imputados aseguraron que la cifra de $70.163.910.895,10 señalada por la fiscal del fuero comercial Boquín sobre el monto de la quita era "absurda".